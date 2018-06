Kollaps droht: Darum bringen Helene Fischer und die Böhsen Onkelz eine deutsche Stadt an ihre Grenzen

Helene Fischer und die Böhsen Onkelz - zwei Musik-Acts, die unterschiedlicher kaum sein könnten, sorgen nun in einer deutschen Stadt für eine gefährliche Kombination. Es droht ein Kollaps.

Leipzig - Dass zu einem Konzert von Helene Fischer (33) zahlreiche Fans strömen, ist nicht ungewöhnlich. Allerdings befürchten viele, dass ihr Auftritt in der Leipziger Red Bull Arena am 23. und 24. Juni ein Verkehrschaos auslösen könnte.

Helene Fischer und die Böhsen Onkelz treten in Leipzig auf

Grund dafür ist eine seltsame Kombi. Neben Helene Fischer tritt an diesem Tag nämlich auch die umstrittene Rockband Böhse Onkelz in Leipzig auf.

Die Band veranstaltet am 22. und 23. Juni ihr eigenes Festival „Matapaloz“. Und auch hier werden jede Menge Fans erwartet.

Bereits im vergangenen Jahr strömten rund 100.000 Menschen auf das Festival der Böhsen Onkelz. Damals fand das „Matapaloz“ am Hockenheimring in Baden-Württemberg statt. Auch in Leipzig wird nun mit vielen Festivalbesuchern gerechnet.

An dem Samstag „könnte die Verkehrssituation in und um Leipzig kollabieren“, fürchtet nun das örtliche Portal tag24.de. „Für die Messestadt selbst wird das Festival am vorletzten Juni-Wochenende eine verkehrsplanerische Herausforderung werden“, schreibt die LVZ.

Die Band Böhse Onkelz ist bis heute umstritten. Sie wurde einst mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht. Auch wenn sie sich längst davon distanzierten, haben sie noch viele Fans aus diesem Umfeld. Einige Lieder landeten wegen der Verherrlichung der Nazi-Vergangenheit bereits auf dem Index.

Legen Helene Fischer und die Böhsen Onkelz Leipzig lahm?

Auch wenn Helene Fischer und die Böhsen Onkelz nicht zusammen auf der Bühne stehen - dass die beiden Zuschauermagneten am gleichen Tag in Leipzig auftreten, beunruhigt viele Leipziger. Sie befürchten, dass durch die Menschenmassen, die zu den Konzerten strömen, die Verkehrssituation in und um Leipzig zusammenbricht.

