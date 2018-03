Versprechen gebrochen? Neues Thomalla-Foto bei Instagram verärgert die Fans

Sophia Thomallas Körper müsste jetzt Helene Fischer zieren. Hat sie sich stechen lassen oder nicht? „Wo ist das Tattoo“, wollen ihre Fans wissen.

Berlin - Hat Sophia Thomalla (28) am 28.3. ihre Wettschulden eingelöst und sich ein Helene-Fischer-Tattoo stechen lassen - oder nicht? Diese Frage beschäftigt gerade die Fans beider Showgrößen.

Vor einigen Wochen hatte Thomalla (28) folgende Wette auf Instagram gestartet: „Wenn dies 100.000 Likes bekommt, werde ich mir ein Justin-Bieber-Tattoo machen lassen ...Bei 200.000 Helene Fischer. Bei 500.000 Helene und Florian.“ Der Post bekam über 200.000 Likes. „Für Helene und Florian hat es leider nicht gereicht, dafür darf aber Helene am 28.03.18 allein einziehen. Großes Danke an alle Fischer Fans, die mich auf dem Weg zu meinem größten Traum unterstützt haben. I am god damn ready. Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich freu mich drauf!", verkündete Sophia Thomalla das Ergebnis auf Instagram.

Unzählige Thomalla-Fans dürften am 29.03.18 Sophia Thomallas Instagram-Konto gecheckt haben, um den Ausgang der Wette zu erfahren. Die Moderatorin postete auch tatsächlich ein neues Foto.

Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am Mär 28, 2018 um 9:22 PDT

Ungewöhnlich hochgeschlossen in einem blütenweißen Shirt blickt sie lasziv in die Kamera. Ohne einen Kommentar zur Wette abzugeben, was ihre Fans verärgert. „Wo ist das Helene-Tattoo?!“, fragt ein Follower. „Wann kommt endlich das schöne Helene-Tattoo, wir wollen es sehen“, fordert ein anderer. „An welcher Stelle ist das Tattoo?“, erkundigt ein anderer Fan. Sophia Thomalla lächelt und schweigt - bislang.

