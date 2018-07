Helene Fischer gibt Fans sentimentale Botschaft mit auf den Weg

Nach dem Ende ihrer großen Stadion-Tournee 2018 gibt Schlagerstar Helene ihren Fans noch eine sentimentale Botschaft auf Instagram mit auf den Weg.

Stuttgart - Die vergangenen Wochen war Schlagersängerin Helene Fischer auf ihrer großen Stadion-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Die Konzerte waren ein voller Erfolg, zehntausende Fans besuchten die Open-Air-Auftritte der 33-Jährigen und waren begeistert. Und auch für Helene Fischer selbst war es eine eindrucksvolle Zeit. Eine Woche nach dem letzten Konzert in Stuttgart schwelgt die Ausnahme-Sängerin offenbar noch immer in Glücksgefühlen.

„Lebt das Leben!“ - Helene Fischers sentimentale Botschaft

„Meine Lieben, schon wieder eine Woche her... Unser feucht-fröhlicher Tourabschluss in Stuttgart. Ich schwelge noch ein bisschen in Erinnerungen...“, schrieb sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil.

Außerdem gibt die Sängerin ihren Anhängern noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Lebt das Leben!“, schreibt sie weiter. Die Freundin von Schlagersänger Florian Silbereisen wünsche sich, dass ihre Fans auch weiterhin „diesen unglaublichen Sommer genießen“ und „viele unvergessliche Ereignisse“ erleben.

Fast sentimental wirkt die Botschaft der Sängerin. Nach den vielen Abenden, an denen Helene Fischer in den vergangenen Wochen von zehntausenden Konzertbesuchern umjubelt wurde, möchte sie ihren Fans wohl eine Portion ihrer Glücksgefühle abgeben.

Krankheit Anfang des Jahres: Termine für Nachhol-Konzerte

Doch bald schon steht der Schlagerstar erneut für mehrere Konzerte auf der Bühne. Im September finden die Nachholtermine für die Anfang des Jahres ausgefallenen Auftritte in Berlin und Wien statt. Damals hatte Helene Fischer insgesamt sechs Konzerte krankheitsbedingt absagen müssen. Außerdem tritt sie noch für bei zwei Zusatzkonzerten in Mannheim auf.

Helene Fischer: Auftritte im September

01.09.2018 Mannheim SAP Zusatzkonzert

02.09.2018 MannheimSAP Zusatzkonzert

04.09.2018 Berlin Mercedes-Benz Ersatztermin vom 06.02.2018

05.09.2018 Berlin Mercedes-Benz Ersatztermin vom 07.02.2018

07.09.2018 Berlin Mercedes-Benz Ersatztermin vom 09.02.2018

08.09.2018 Berlin Mercedes-Benz Ersatztermin vom 10.02.2018

09.09.2018 Berlin Mercedes-Benz Ersatztermin vom 11.02.2018

11.09.2018 Wien Stadthalle Ersatztermin vom 13.02.2018

