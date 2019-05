Helene-Fischer-Sensation: Endlich unterbricht sie ihre Auszeit und tritt auf

Die Fans von Helene Fischer sind seit Monaten auf Entzug von ihrer Schlagerqueen. Die Sängerin gönnt sich eine längere Auszeit. Doch für einen Mann macht sie nun eine Ausnahme.

Berlin - Seit Monaten ist von Schlagerqueen Helene Fischer nicht viel zu hören. Die 34-Jährige hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach der gigantischen Tournee im vergangenen Jahr und dem Wirbel um die Trennung von Langzeitfreund Florian Silbereisen gönnt sich die Sängerin eine Auszeit und genießt ihre neue Liebe mit Thomas Seitel. Keine Auftritte, keine Konzerte und auch auf ihren Social-Media-Profilen herrscht Funkstille.

Helene Fischer unterbricht Auszeit - für diesen Mann

Den Fans fällt der Entzug von ihrem Idol alles andere als leicht. Auf Instagram und Facebook häufen sich besorgte und teils auch böse Kommentare der Helene-Fischer-Anhänger. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Wie die Bild erfahren haben will, unterbricht Helene Fischer ihre Auszeit - und zwar für einen ganz bestimmten Mann. TV-Urgestein Frank Elstner (77), der zahlreiche erfolgreiche TV-Formate für das deutsche Fernsehen entwickelt hat (darunter „Wetten, dass...?“), soll die Sängerin in seine YouTube-Talkshow „Wetten, das war’s..?“ eingeladen haben. Und den Wunsch des Kult-Moderators, der kürzlich seine Parkinson-Krankheit öffentlich gemacht hat, konnte der Schlagerstar offenbar nicht abschlagen.

+ Frank Elstner machte kürzlich seine Parkinson-Krankheit öffentlich. © dpa / Patrick Seeger

Helene-Fischer-Interview an geheimen Ort

Wo das Interview stattfinden wird, ist derzeit noch geheim. „Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat“, wird Elstner von Bild zitiert. Stattfinden soll das Treffen am kommenden Donnerstag. Online zu sehen gibt es die Sendung dann voraussichtlich im Juni.

Über seine Krankheit sprach Frank Elstner kürzlich auch ausführlich mit Markus Lanz in dessen Talkshow.