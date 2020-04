Helene-Fischer-Hammer: Insider enthüllt Details - bereits im Herbst soll es passieren

Hammer-Nachrichten für Helene-Fischer-Fans: Angeblich soll die Schlagerqueen schon bald neue Musik auf den Markt bringen. Die Gerüchte verdichten sich.

Von dieser Nachricht haben Helene-Fischer-Fans nicht einmal zu träumen gewagt.

nicht einmal zu träumen gewagt. Nach monatelanger Pause verrät ein Insider neue Details.

Ein neues Album soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Update vom 11. April 2020: Die Gerüchteküche brodelt bereits seit geraumer Zeit. Nun nehmen die Spekulationen nochmals Fahrt auf. Offenbar nutzt Helene Fischer die aktuelle Situation, um an einem neuen Album zu arbeiten. In der zwangsläufig tour-freien Zeit soll der Schlagerstar demnach an neuen Songs feilen. Schon im Herbst soll das Warten für alle Fans ein Ende haben. Dann soll das neue Album auf den Markt kommen, wie ein Insider gegenüber inTouch verrät.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch womöglich wird Helene Fischer bald selbst die vielerorts langersehnte Nachricht verkünden. Denn im Sommer läuft „Schlagerlovestory“. 2020 – Die total verliebte Frühlingsshow!“, moderiert von ihrem Ex Florian Silbereisen (38). Eigentlich die passende Bühne für solch große Neuigkeiten.

Wir erinnern uns: Schon einmal sorgte Helene in einer Show ihres ehemaligen Lebenspartners für eine Überraschung. Damals während der Sendung „Schlagerchampions“ rührte sie Florian Silbereisen zu Tränen. Ob sie dieses Mal ihre Fans den Tränen nahe bringt?

Update vom 15. März 2020: Nun berichtet auch ein weiteres Portal über das angeblich geplante Album von Helene Fischer. Auch das Promiportal InTouch spekuliert über eine neue Platte, an der die Schlagerqueen angeblich gerade auf Hochtouren arbeitet und bezieht sich auf einen Insider.

München - Seit Monaten ist es still geworden um Schlagerstar Helene Fischer. Ende 2018 hatte die 35-Jährige eine Auszeit auf unbestimmte Zeit angekündigt - vermutlich um mehr Zeit mit ihrem neuen Partner Thomas Seitel* verbringen zu können. Seitdem waren Auftritte von Helene Fischer* eine wahre Seltenheit - abgesehen von einigen exklusiven Ausnahmen, etwa das Trigema-Firmenjubiläum und natürlich ihre Weihnachts-Show im ZDF.

Und nun machte am Wochenende eine Nachricht die Runde, von der Helene-Fischer-Fans noch nicht einmal zu Träumen gewagt haben dürften. Auf was sie sich jetzt angeblich freuen dürfen, übertrifft nämlich die Hoffnungen ihrer Anhänger bei weitem.

Neues Album von Helene Fischer noch in diesem Jahr?

Offenbar erwartet die Fans der Schlagerqueen endlich neue Musik von Helene Fischer. Die Sängerin soll noch in diesem Jahr ein neues Album auf den Markt bringen. Das berichtet das Portal schlagerprofis.de und bezieht sich auf „gut unterrichtete Kreise“. Schon im Herbst 2020 könnte es den Informationen zufolge so weit sein. „Vieles würde dann nach unserer Theorie dafür sprechen, das Album im Rahmen des diesjährigen Schlagerbooms (präsentiert von Florian Silbereisen) vorzustellen“, schreibt schlagerprofis.de. Ausgerechnet also bei ihrem Ex-Freund soll die Schlagersängerin dem Bericht zufolge ihren großen Auftritt haben.

Neues Helene-Fischer-Album? Warum die Gerüchte so glaubwürdig sind

Das Portal verweist ausdrücklich darauf, solche „Gerüchte“ nur dann in Umlauf zu bringen, wenn der Informant vertrauenswürdig sei. Das sei der Fall und die Information komme aus Insiderkreisen, so schlagerprofis.de. Die Hinweise, dass an der Nachricht tatsächlich etwas dran ist, verdichten sich also.

Es wäre das achte Studioalbum* von Helene Fischer. Zuletzt brachte sie im Jahr 2017 ihr Album mit dem Titel „Helene Fischer“ heraus, welches das sich am schnellsten verkaufende Album seit Herbert Grönemeyers Mensch (2002) war. Es folgte eine riesige Tour durch die Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ob auch auf ein neues Album im Herbst eine Tour folgen würde, darüber gibt es im Moment keinerlei Informationen.

