In der „NDR Talk Show“ hat sich Bülent Ceylan an seinen gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer erinnert und ein intimes Detail über die Schlagersängerin ausgeplaudert.

Hamburg - Bei ihrer „Helene Fischer Show“, dem all-weihnachtlichen ZDF-Event der Schlagerqueen, holt Helene Fischer* bekanntlich jedes Jahr namhafte Promis auf die Bühne. Im vergangenen Jahr waren etwa Gesangsgrößen wie Mark Forster, Roland Kaiser oder Backstreet Boy Nick Carter eingeladen. Doch nicht nur Stars aus der Musikbranche konnte die Schlagerqueen für ihre Show, die übrigens für viele Fans eine riesige Ticket-Enttäuschung wurde, gewinnen. Auch Entertainer wie Thomas Gottschalk, Martina Hill oder Ralf Schmitz ließen es sich nicht nehmen, bei Helene Fischer aufzutreten. So auch Comedian Bülent Ceylan (44). Der Komiker gab in der „Helene Fischer Show“ eine Symphonic-Metal-Version ihres Nummer-1-Hits „Atemlos durch die Nacht“ zum Besten.

Comedian erinnert sich an gemeinsamen Auftritt in „Helene Fischer Show“

In der „NDR Talk Show“ am vergangenen Freitag (6.3.) sprach Ceylan nun über diesen gemeinsamen Auftritt mit der Sängerin. „Helene hab‘ ich übrigens getroffen, darf ich das noch schnell erzählen“, fragte der Komiker am Ende der Sendung plötzlich. Vor allem ein - recht intimes Detail - scheint dem 44-Jährigen bei der gemeinsamen Darbietung in Erinnerung geblieben zu sein.

Bülent Ceylan sorgt mit Helene-Fischer-Kommentar für schallendes Gelächter

„Und dann hab ich mit ihr gesungen. Und ich muss sagen... Ich hätte...“, stammelte Ceylan und kam dann endlich zum Punkt, mit dem das Publikum wohl so gar nicht gerechnet hatte. „Die riecht sehr gut“, verkündete Ceylan völlig unvermittelt und zur Begeisterung von Talkmaster Jörg Pilawa. Unter schallendem Gelächter beendete dieser die Show mit dem Resümee: „Besseres Ende kann man sich nicht denken - Helene Fischer riecht gut. Damit ist alles Wichtige zum Wochenende gesagt“.

Dass Helene Fischer laut Ceylan nicht nur gut riecht, sondern auch musikalisch der Knaller ist, beweist die beeindruckende Anzahl ihrer veröffentlichten Erfolgs-Alben*.

Bisher wurde bereits das dritte Konzert von Helene Fischer im Jahr 2020 bestätigt. Ihre Fans werden dennoch nicht begeistert sein.

