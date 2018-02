Fans besorgt: Helene Fischer muss zwei Konzerte in Berlin absagen

Schlechte Nachrichten für Helene Fischer Fans in Berlin: Zwei ihrer fünf Konzerte in der Hauptstadt musste die Sängerin absagen.

Berlin - Wegen eines akuten Infekts hat Schlagersängerin Helene Fischer (33) ihre geplanten Konzerte an diesem Dienstag und am Mittwoch in Berlin abgesagt.

Man versuche, Ersatztermine zu finden, teilte Fischer auf Facebook mit. Die Auftritte an diesem Freitag, Samstag und Sonntag in der Mercedes-Benz-Arena würden nach aktuellem Stand jedoch stattfinden, hieß es weiter. Von diesem Dienstag an bis zum 11. Februar hatte sie ein Konzert-Marathon in Berlin geplant.

Fischer („Atemlos“) ist mit rund 215 Millionen Abrufen die meistgestreamte deutsche Sängerin.

dpa