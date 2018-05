Missratenes Outfit: Helene Fischer mit Udo Lindenberg „verwechselt“

„Was für ein Outfit“

Möglichst viel Haut zeigen - so schien das Styling-Motto von Helene Fischer in den letzten Wochen. In Ischgl wagte sie jetzt einen ganz neuen Look - der gründlich daneben ging.