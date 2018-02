Helene Fischer: Kuriose Fotos nach Wien-Konzert aufgetaucht

Helene Fischer hat nach ihrer Krankheit bei einem Konzert in Wien ihr Comeback gegeben. Nun sind kuriose Fotos der Schlagerkönigin aufgetaucht.

Wien - Helene Fischer (33) ist ein faszinierender Mensch. Ihre Shows und ihre Energie sind atemberaubend. Sie ist einer der größten Superstars unserer Zeit. Und trotzdem so bodenständig wie die Nachbarin von nebenan. Auch bei ihr ist ein nächtlicher Heißhunger ganz normal. Nach ihrem Konzert in Wien am Sonntag führte sie eine alte Tradition weiter: Nach ihrem Auftritt in der Wiener Stadthalle fuhr sie mit dem Auto zum ca. 4 Km entfernten Würstelstand „Bitzinger“. Dieses Szenario kennen die Österreicher - vor drei Jahren wurde sie bereits beim „snacken“ mit Bier in der Hand erwischt.

Helene Fischer kauft sich Käsekrainer nach dem Wien-Konzert

Auch 2018 hat sich an dem Ritual nichts geändert: Wie schon öfter in Wien war für die 33-Jährige nach ihrer fulminanten Show ein kleiner, typisch wienerischer Mitternachtssnack Pflicht. Eingehüllt in einer winterlichen Kapuze ließ sich die Sängerin wieder einen Käsekrainer schmecken. Das sind doch die besten Anzeichen, dass Helene Fischer nach krankheitsbedingtem Ausfall endlich wieder fit ist. Ein Portal aus Österreich hat viele Fotos von Helende am Würstelstand gemacht, stellt sie deutschen Lesern aber nicht zur Verfügung. Nur dieser Anblick ist bei Facebook zu sehen:

Bühne ist die beste Medizin

Helene blüht wieder auf - und das ließ sie auch ihre Fans auf der Bühne spüren. „ Es ist die beste Medizin ever, dass ich heute wieder zurück auf die Bühne komme,“ sagte sie vor 10.000 jubelnden Wienern bei der Fortsetzung ihrer Tour. Dankbar war Helene Fischer nicht nur ihren Fans, sondern auch ihrem Partner Florian Silbereisen, dem sie vor tausenden Zeugen auf der Bühne eine Liebeserklärung machte.

Dienstagabend geht es für Helene Fischer für gleich fünf Konzerte nach Oberhausen bevor fünf Mal München auf ihrem straffen Tournee-Plan steht. Vielleicht stärkt sie sich ja dann in München mit einer Weißwurst. Diese sollte aber dann am Morgen und nicht am Abend verzehrt werden.

mm/tz