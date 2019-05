Helene Fischer hat eine prominente Doppelgängerin - Beeindruckend, wie ähnlich sich beide sehen

Helene Fischer ist natürlich einzigartig. Aber im Pop-Geschäft gibt es eine Frau, die ihr verblüffend ähnlich sieht.

München - Das Foto oben zeigt Helene Fischer. Das Gesicht der 34-Jährigen ist natürlich ganz Deutschland ein Begriff. Aber die Bilder, die Sie unten sehen, scheinen auf den allerersten Blick auch Helene Fischer darzustellen. Oder? Von wegen! Die deutsche Schlagerqueen hat eine Doppelgängerin in Weißrussland. Die ebenfalls Sängerin ist. Ihr Name: Anna Sharkunova.

Auf manchen ihrer Fotos ist die Ähnlichkeit weniger groß, auf manchen allerdings glaubt man, niemand anders als Helene Fischer zu sehen:

Helene Fischer: Auch Doppelgängerin wurde 1984 geboren

Die weltweite Bekanntheit von Anna Sharkunova hält sich noch in Grenzen, in Weißrussland ist sie dagegen präsenter, gerade rund um den Eurovision Song Contest bzw. die Vorauswahl „Eurofest“, bei der sie laut eurofire.me schon im Jahr 2007 antrat und es später noch mal probierte. Laut junioreurovision.tv war sie 2018 in Weißrussland Teil der Jury, die über die zehn Finalisten entschied.

Es gibt nicht nur optische Gemeinsamkeiten zu Helene Fischer, die bekanntlich auch in Osteuropa geboren wurde. Nein, die beiden teilen sich auch das Geburtsjahr: Sharkunova wurde ebenfalls 1984 geboren, ist allerdings zwei Monate jünger als Helene Fischer.

Hier sehen Sie einen Auftritt der Weißrussin:

