Florian Silbereisen: Fans glauben an unmissverständliche Botschaft an Helene Fischer

Trotz Trennung verstehen sich Florian Silbereisen und Helene Fischer wohl noch bestens. Jetzt singt Silbereisen plötzlich ein Liebeslied mit verblüffendem Text.

Helene Fischer* und Florian Silbereisen lernten sich auf der großen TV-Bühne kennen.

und lernten sich auf der großen kennen. Sie wurden bis zu ihrer Trennung für die Fans zum absoluten Schlager-Traumpaar .

für die Fans zum . Plötzlich singt Silbereisen ein Liebeslied mit dem Titel „Versuch‘s nochmal mit mir“.

Update vom 22. Mai 2020: Für ihre Fans waren Florian Silbereisen und Helene Fischer das absolute Schlager-Traumpaar. Seit ihrer Trennung hoffen sicherlich einige auf ein Liebes-Comeback. Weil sich die beiden immer noch sehr gute verstehen, wird auch fleißig spekuliert.

Florian Silbereisen singt Liebeslied mit Thomas Anders: Es heißt „Versuch‘s nochmal mit mir“

Silbereisen,der kürzlich in einer Sendung seinen schrägen Spitznamen verriet*, ist nach wie vor Single - zumindest zeigte er sich mit noch keiner anderen Frau in der Öffentlichkeit. Und jetzt sorgt der Schlagerstar dafür, dass die Gerüchte um ihn und Helene Fischer wieder kräftig hochkochen dürften. Gemeinsam mit Pop-Ikone Thomas Anders veröffentlicht er die Single „Versuch‘s nochmal mit mir“. Es geht um eine gescheiterte Beziehung, die jetzt repariert werden soll, weil „ich lieb‘ dich, verdammt nochmal“.

Natürlich sind Liebeslieder für den Volksmusiker so etwas wie täglich Brot, aber viele werden bestimmt nur das hören, was sie hören wollen. Halten wir fest: Wenn man seine Liebe zurückgewinnen möchte, könnte man ihr diese Anders-Silbereisen-Kooperation durchaus vorspielen. Sie sollte natürlich nichts gegen Schlagermusik haben.

Florian Silbereisen ist bekanntlich nicht nur Sänger, sondern glänzte auch als DSDS-Juror. Als solcher musste er jetzt fiese Kommentare einstecken.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Gemeinsame Aufnahmen begeistern ihre Fans

Update vom 20. Mai 2020: Der erste TV-Auftritt von Helene Fischer bleibt ihren Fans einfach unvergessen. Er war schließlich nicht nur Startschuss für die lange Beziehung der beiden*, sondern eben auch für ihre wahnsinnig erfolgreiche Schlager-Karriere*.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Gemeinsamer TV-Moment geht Fans nicht aus dem Kopf

Obwohl sich die Sängerin für den Jahrestag nicht aus ihrer Instagram-Pause bewegt, erinnern sich ihre Follower gefühlvoll an den besonderen Moment mit Helene Fischer und Florian Silbereisen. „Alles Gute zum Jubiläum! Wahnsinn, dass du schon vor 15 Jahren deinen ersten Auftritt bei Flo hattest“, reibt sich eine Userin die Augen, „die Zeit vergeht. Und jetzt bist du einfach einer der größten Stars weltweit* und dennoch bist du am Boden geblieben und arbeitest hart weiter.“

Die Glückwünsche unter diesem Post zum 35. Geburtstag der Schlager-Queen wurden nun eben von Glückwünschen zum Jubiläum abgelöst. An die schönen, gemeinsamen Momente mit Florian Silbereisen wird sich sicherlich auch Helene noch gerne zurückerinnern. Trotz Trennung und neuer Beziehung von Helene* führen die beiden offenbar noch ein herzliches Verhältnis.

+ Helene Fischer und Florian Silbereisen waren 10 Jahre lange das Traumpaar der Schlager-Welt. © picture alliance/dpa / Ursula Düren

Helene Fischer: Details zu ihrer Vergangenheit enthüllt - manchen dürfte der Anblick der Sängerin ziemlich überraschen

Erstmeldung vom 14. Oktober 2019: München - Preisfrage: Wo hat wohl die TV-Karriere von Helene Fischer begonnen? Na? In der Hauptstadt Berlin vielleicht? Oder in München? Oder wenigstens in Hamburg oder Köln? Nein, die Antwort lautet: in Cottbus!

Helene Fischer: Allererster TV-Auftritt 2005 in Cottbus

Helene Fischer hatte dort ihren allerallerersten TV-Auftritt. Das gräbt nun die Stadt Cottbus wieder aus. Das dortige Stadtmarketing sammelt derzeit unter dem Motto „Cottbus für Angeber“ bemerkenswerte Fakten, die dortige Chefin Gabi Grube möchte ein Buch daraus machen. Das berichtet die Lausitzer Rundschau auf ihrem Internet-Portal.

„Stimmt, das war der erste Fernsehauftritt von Helene Fischer, mit Florian Silbereisen und einem Medley ungarischer Melodien“, bestätigt Bianca Hopp. Sie ist Referentin der MDR-Pressestelle und war damals dabei.

Damals, das war im Jahr 2005. Die Sendung hieß „Hochzeitsnacht der Volksmusik“. Moderiert wurde sie von keinem Geringeren als Florian Silbereisen - mit dem Helene Fischer damals noch nicht zusammen war. Er hatte Helene Fischer dem Bericht zufolge als „zum ersten Mal heute Abend im Fernsehprogramm für Sie“ angekündigt. Übrigens soll das nächste Konzert in Burladingen in Baden-Württemberg stattfinden. Für das Konzert von Helene Fischer hat die Polizei jedoch schlimme Befürchtungen.

Helene Fischer 2005 in Cottbus: Sie trat damals noch ganz anders auf

+ Helene Fischer im Jahr 2014 - so kennt man sie. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene Was dann zu sehen und zu hören war, könnte manchen Fan der „heutigen“ Helene Fischer, die kürzlich in einer Schmuddel-Umfrage auf Platz 3 gewählt wurde, verstören. Denn statt der selbstbewussten Helene Fischer von heute wirkte Helene Fischer damals sehr schüchtern, trug auch kein Hochglanz-Outfit, sondern eher schmucklose orangefarbene Klamotten. Man könnte fast sagen, dass sie kaum wiederzuerkennen wäre - wären da nicht die prägnanten Gesichtszüge, die sich bis heute kaum verändert haben. Und dazu kommen eben die gemeinsam mit Silbereisen dargebotenen, ungarisch gefärbten Klänge, die ganz weit weg sind vom Schlager-Pop der vergangenen Jahre.

Die Cottbus-Enthüllung - sie ist absolut eingefleischten Fans vielleicht bekannt, zumal bei YouTube noch Bewegtbilder (in dem Video unten wird sie vom Uploader „Helen Fisher“ genannt) zu sehen sind. Aber für alle, die Helene Fischer erst in den 10er-Jahren kennengelernt hatten, könnten sie vielleicht etwas verstörend wirken. Bitteschön:

Ein Fehler ist Cottbus aber unterlaufen: Auf einer Postkarte mit „Wow!“-Fakten über die Stadt stehe fälschlicherweise, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen (der übrigens einen zweiten Vornamen hat) bereits seit dem Cottbus-Auftritt ein Paar seien. Die beiden kamen allerdings erst 2008 zusammen.

Inzwischen ist Helene Fischer mit Thomas Seitel zusammen - der packte unlängst mit klaren Worten aus.

