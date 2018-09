Prominente Facebook-Seite fordert: Helene Fischer soll Konzert in Chemnitz geben

Bezieht die Sängerin diesmal Stellung?

+ © dpa / Jörg Carstensen Helene Fischer wurde aufgerufen, in Chemnitz ein Konzert zu geben. © dpa / Jörg Carstensen

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben am Montag mehrere Künstler ein Konzert gegen Rassismus gegeben. Auch Schlagersängerin Helene Fischer wurde nun aufgerufen, Stellung zu beziehen und in Chemnitz auf die Bühne zu gehen.