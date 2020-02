Helene Fischer von Atze Schröder wiederholt unter der Gürtellinie beleidigt - Ein Wort dürfte Fans stinksauer machen

Helene Fischer ist bei mehreren Auftritten von Atze Schröder beleidigt worden. Geht das eine Wort zu weit? Fans dürfte es gar nicht schmecken.

Helene Fischer wurde von Atze Schröder bei mehreren Auftritten beleidigt.

wurde von bei mehreren Auftritten beleidigt. Er nutzte ein übles Wort unter der Gürtellinie.

Auch Udo Lindenberg bekam was ab.

Update vom 3. Februar 2020: Offenbar „begleitet“ die Helene-Fischer-Beleidigung Atze Schröder auf der ganzen Tour und ist Teil des Programms. Denn auch hna.de* berichtet in einer Kritik zum Auftritt in Göttingen davon. 3.000 Leute in der Lokhalle konnten zuhören, wie sich Atze Schröder verschiedene Promis vorknöpft. Der ganze Diss gegen Helene Fischer lautete demnach „Auf der Bühne ist sie nuttig, aber mit Niveau“, während in dem Bericht der Braunschweiger Zeitung (siehe unten) von der Braunschweiger Show nur die zweite Hälfte zitiert wurde.

Helene Fischer von Atze Schröder übel unter der Gürtellinie beleidigt - Ein Wort könnte Fans stinksauer machen

Unser Artikel vom 2. Februar 2020: Braunschweig - Atze Schröder gastierte mit seinem Programm „Echte Gefühle“ in der Stadthalle in Braunschweig. Und auch wenn es zum Job eines Comedians gehört, über Normalos und Promis zu lästern, dürfte er mit einem Wort vor allem den Helene-Fischer-Fans zu weit gegangen sein.

In seiner Show setze „er nun vor allem auf Altbewährtes – und wirkt damit mitunter hängengeblieben“, schreibt ein Kritiker der Braunschweiger Zeitung (Bezahlschranke). Und führt auf, dass es „viel Geläster über Prominente“ gegeben habe. Udo Lindenberg zählte demnach zu den Opfern. „Der singt: Ich mache mein Ding. Da denkt der Pfleger: Ja, morgen früh in die Bettpfanne.“

Helene Fischer „nuttig, aber mit Niveau“ - Atze Schröder beleidigt Schlager-Queen

Viel schlimmer traf es Helene Fischer. Über die Schlager-Queen* habe Atze Schröder auf der Bühne gesagt: „Nuttig, aber mit Niveau.“ Nuttig? Geht‘s noch?

Klar - HeleneFischer zeigt sich auch mal in knappen Outfits. Manchmal einem Hauch von Nichts. Aber „nuttig“? Selbst wenn es durch ein „aber mit Niveau“ abgeschwächt wurde: Der Begriff geht voll unter die Gürtellinie und dürfte vor allem Fans von Helene Fischer stinkig machen.

Atze Schröder: Publikum trotz Helene-Fischer-Gag bester Stimmung

Den Zuschauern in Braunschweig schien das Programm aber gefallen zu haben. „So ist das Publikum durchweg in bester Stimmung“, beobachtete der Kritiker. Und schreibt von einem langen Schlussbeifall. Ob auch den Helene-Fischer-Gag alle so lustig fanden?

Helene Fischer wird nicht das erste Mal bei einem Auftritt beleidigt. Auch eine Kabarettistin schickte vor einigen Monaten derbe Worte in Richtung der Schlager-Queen*.

Derweil ranken sich spannende Spekulationen um Helene Fischer: Tritt sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an? Ab dem 10. Februar wissen Fans mehr. Und hat ihr Freund Thomas Seitel inzwischen eigentlich einen neuen Job?

Bei Helene-Fischer-Fans sorgt ein Bikini-Foto für Verwirrung.

lin

