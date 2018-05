Aus Angst: Helene Fischer weigert sich, Preis auf Bühne abzuholen

Helene Fischer hat bei einer Preisverleihung ihren Award nicht auf der Bühne entgegengenommen. Im Anschluss verrät sie den überraschenden Grund.

Frankfurt am Main - Nein, sie wollte einfach nicht: Als Helene Fischer (33) bei dem am 9. April in der Festhalle Frankfurt verliehenen „Live Entertainment Award“ zur Siegerin für die beste „Arena-Tour des Jahres 2017“ gekürt worden war, vermied es der Schlagerstar, auf die Bühne zu gehen.

Fischer klebte auf ihrem Sitz fest, machte keine Anstalten, diesen zu verlassen. Dabei hatte sie dafür gute Gründe, wie sie im Anschluss erzählte. Nach der Preisverleihung erklärte Fischer ihr sonderbares Verhalten. „Ich hatte bei der Gala keinen einzigen Bodyguard“, wird die Schlager-Queen von der InTouch zitiert.

Keine Bodyguards für Fischer bei Preisverleihung

Etwa 1400 Gäste waren bei der Veranstaltung. Dass für die 33-Jährige keine Sicherheitskräfte abgestellt wurden, ist eigentlich unvorstellbar. Vor allem in der heutigen Zeit, wo jede mit Stars gespickte Veranstaltung ein gewisses Risiko für jeden Prominenten birgt.

Sei es die Gefahr eines Anschlags oder die Sorge, dass Fans sich auf ihre Lieblinge stürzen - ohne Bodyguard ist ein öffentlicher Auftritt kaum zu bewerkstelligen. Schon gar nicht bei dem Bekanntheitsgrad von Helene Fischer.

Bodyguard warnt vor fehlender Sicherheit

Das zeigen auch vergangene Auftritte. „Alle wollten auf sie draufstürmen“, berichtet Ahmad D. Draganidis dem Magazin von einem Erlebnis während ihrer „Farbenspiel“-Tournee. Der Bodyguard war schon häufiger für den Schlagerstar im Einsatz.

„Es ist schwer, den Überblick zu behalten. Viele sagen, dass sie ein Foto oder Autogramm wollen. Aber man weiß nie, wer sich da noch versteckt in der Masse“, sagt er.

Helene Fischer wird Award an Platz überreicht

Weil Fischer ihren Preis nicht auf der Bühne entgegennehmen wollte, wurde ihr der goldene Award einfach an ihren Platz gebracht und ihr dort überreicht. Der Schlagerstar wirkte sichtlich überrascht, hatte damit anscheinend nicht gerechnet - wohl genauso wie mit einem Abend ohne Bodyguard.

