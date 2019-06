Helene Fischer bei Konzert auffallend verändert - Fotos im Netz - Gastgeber äußert sich: „Es war ...“

So kennen wir Helene Fischer auf der Bühne: Schrilles Kostüm und aufwändig gestylte Haare. Ganz anders zeigte sich die Sängerin nach ihrer langen Auszeit bei einem Privatkonzert in Hannover. Dort präsentierte sie sich in einem natürlichen Look.

Helene Fischer gab für die Geburtstagsfeier eines Unternehmers am Samstag ein Exklusiv-Konzert. Ein Video und Bilder zeigen eine sichtlich entspannte, aber auch veränderte Helene Fischer.

Update vom 4. Juni 2019: Anlässlich seines 80. Geburtstages engagierte Bauunternehmer Günter Papenburg Helene Fischer für ein Privatkonzert am vergangenen Samstag. Nun erzählt der Jubilar, wie der exklusive Auftritt der Schlagerqueen für ihn war. „Es war ein tolles Fest. Meine Mitarbeiter waren hochzufrieden, das war mir sehr wichtig“, schwärmt Papenburg gegenüber Bild. Offenbar nicht das erste Mal, dass sich der Bau-Gigant eine Veranstaltung der Extraklasse gönnte. Zu seinem 50. Geburtstag sei, laut Bild, Harald Juhnke († 75) aufgetreten, 15 Jahre später der ebenfalls inzwischen verstorbene Udo Jürgens.

Helene Fischer deutlich verändert bei Privatkonzert - Bilder zeigen, wie sie jetzt aussieht

Update vom 3. Juni 2019: Am vergangenen Samstag stand Helene Fischer nach monatelanger Pause endlich wieder live auf der Bühne. Für den Bauunternehmer Günter Papenburg gab die 34-Jährige ein Exklusiv-Konzert in der Tui-Arena in Hannover anlässlich dessen 80. Geburtstag. Nicht nur ihm zu Ehren stimmte die Sängerin ein Ständchen an. Auch ihr eigener Vater war unter den Konzertgästen und feierte am Samstag seinen 66. Geburtstag, wie Helene Fischer verriet.

Video zeigt veränderte Helene Fischer

Ein Video auf Bild.de (Bezahlinhalt) zeigt eine entspannte und sichtlich erholt wirkende Helene Fischer, die es zu genießen schien, nach der langen Pause mal wieder auf der Bühne zu stehen. Bei ihrem Outfit entschied sich die Sängerin nicht wie gewohnt für ein schrilles, hautenges Kostüm, sondern für einen vergleichsweise unspektakulären Look. Sie trug eine hoch an der Taille sitzende Stoffhose, ein Spitzenoberteil und einen ärmellosen Mantel - alles in Schwarz. Auch frisurtechnisch entschied sich die Sängerin für einen natürlichen Look und ließ die Haare - die übrigens einen deutlichen Ansatz zeigten - ohne großes Styling offen hängen.

Helene Fischer gab Privatkonzert für diesen Baulöwen: Mega-Summe gezahlt für die ganze Party

Update 31. Mai 2019: Helene Fischer tritt am Samstag in der Tui-Arena in Hannover vor 5000 bis 6000 geladenen Gästen auf. Anlass ist der 80. Geburtstag von Unternehmer Günter Papenburg.

„Gegen 20.30 Uhr geht ihr Auftritt los. Er dauert rund 90 Minuten. Und danach gibt es noch ein spezielles Helene-Fischer-Feuerwerk“, sagt Papenburg nun der Bild.

Dem Bericht zufolge wird die ganze Party rund eine Million Euro kosten. Wie viel davon an Gage auf Helene Fischer entfällt oder ob sie aus Spaß an der Freude dort auftritt, ist nicht bekannt und darf weiterhin spekuliert werden.





Helene Fischer: Mann lud sie zu Geburtstagsparty diesen Samstag ein - und sie kommt

Update vom 30. Mai 2019: Nicht nur für ein Interview mit Frank Elstner (siehe Ursprungsartikel unten) unterbricht Helene Fischer ihre Auszeit. Sie gibt sogar ein Konzert!

Günter Papenburg, der am 28. Mai seinen runden 80. Geburtstag erreichte, schmeißt in der Tui-Arena in Hannover eine exklusive Party. Der Bauunternehmer hatte zum 75. Geburtstag mal eben Udo Jürgens verpflichtet. Was kann danach noch kommen? Klar, Helene Fischer. Laut HAZ tritt die Schlagerqueen bei der Privat-Feier Papenburgs am Samstag auf. Auch bunte.de wurde die Veranstaltung bestätigt.

+ Günter Papenburg schenkt sich und den Gästen Helene Fischer zum Geburtstag. © picture alliance / dpa / Holger Hollemann

Wer derart dick im Geschäft ist wie Papenburg, bei dem kann von einer intimen Feier allerdings nicht die Rede sein: Stattliche 5000-6000 Gäste werden erwartet. Natürlich nur auf Einladung des Jubilaren, „normale“ Helene-Fischer-Fans gehen leer aus.

Für viele Anhänger der Sängerin, die an eine Auszeit ihres Idols glaubten, kommt die Nachricht überraschend. Das zeigt sich unter anderem auf Facebook. Doch bestätigt hatte Papenburg den Auftritt eigentlich schon im Dezember gegenüber der HAZ. Nur eben nicht an die große Glocke gehängt. „Die ganze Veranstaltung ist nicht öffentlich“, betonte er seinerzeit bereits.

Helene Fischer ist der Einladung von Papenburg gefolgt, bei seinem 80. Geburtstag aufzutreten. Ob sie das macht, weil sie ihn so gerne mag oder ob dieser eine stattliche Summer dafür hinblättert, ist nicht überliefert.

Helene-Fischer-Sensation: Endlich unterbricht sie ihre Auszeit

Unser Artikel vom 28. Mai 2019:

Berlin - Seit Monaten ist von Schlagerqueen Helene Fischer nicht viel zu hören. Die 34-Jährige hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach der gigantischen Tournee im vergangenen Jahr und dem Wirbel um die Trennung von Langzeitfreund Florian Silbereisen gönnt sich die Sängerin eine Auszeit und genießt ihre neue Liebe mit Thomas Seitel. Keine Auftritte, keine Konzerte und auch auf ihren Social-Media-Profilen herrscht Funkstille.

Helene Fischer unterbricht Auszeit - für diesen Mann

Den Fans fällt der Entzug von ihrem Idol alles andere als leicht. Auf Instagram und Facebook häufen sich besorgte und teils auch böse Kommentare der Helene-Fischer-Anhänger. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Wie die Bild erfahren haben will, unterbricht Helene Fischer ihre Auszeit - und zwar für einen ganz bestimmten Mann. TV-Urgestein Frank Elstner (77), der zahlreiche erfolgreiche TV-Formate für das deutsche Fernsehen entwickelt hat (darunter „Wetten, dass...?“), soll die Sängerin in seine YouTube-Talkshow „Wetten, das war’s..?“ eingeladen haben. Und den Wunsch des Kult-Moderators, der kürzlich seine Parkinson-Krankheit öffentlich gemacht hat, konnte der Schlagerstar offenbar nicht abschlagen.

+ Frank Elstner machte kürzlich seine Parkinson-Krankheit öffentlich. © dpa / Patrick Seeger

Helene-Fischer-Interview an geheimen Ort

Wo das Interview stattfinden wird, ist derzeit noch geheim. „Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat“, wird Elstner von Bild zitiert. Stattfinden soll das Treffen am kommenden Donnerstag. Online zu sehen gibt es die Sendung dann voraussichtlich im Juni. Der Moderator geriet kürzlich ins Schwärmen über Helene Fischer.

Über seine Krankheit sprach Frank Elstner kürzlich auch ausführlich mit Markus Lanz in dessen Talkshow.

