Heidi Klums Halloween-Kostüm - Fans flippen aus: „Ich kann nicht warten ...“

Seit Jahren veranstaltet Heidi Klum eine Halloweenparty und jedes Mal überrascht sie mit ihrem Kostüm aufs Neue. Dieses Jahr kann man ihre Verwandlung live verfolgen.

6.03 Uhr: Was genau Heidi Klum nun darstellen will, kann man nur erraten. Irgendwas zwischen Alien und transformierten Zukunftsmenschen. Sicher mehr in der SiFi-Ecke angesiedelt als im Fantasy-Bereich. Fast erinnert Heidi Klum ein wenig an eine Mischung aus unterschiedlichsten SiFi-Horror-Figuren der vergangenen Jahrzehnte. Auch Star Trek kommt beim Blick auf die Schläuche in Erinnerung. Das letzte Video auf ihrem Instagram Account gab‘s vor drei Stunden:

21.48 Uhr: Inzwischen kann man erahnen, wohin die Reise bei Heidi Klums Halloween-Kostüm geht. Das Topmodel und GNTM-Host geht nicht als Vampir, nicht als Hexe und auch nicht als Horror-Clown. Aber als was dann? Die Fans, die ihren Kostümierungs-Prozess auf Instagram verfolgen können, tippen zum Beispiel auf einen der „Weißen Wanderer“ aus „Game of Thrones“, oder eine Figur aus dem Sci-Fi-Film „Mad Max“ - und sogar auf eine der plastinierten Leichen des „Körperwelten“-Erfinders Gunther von Hagens. So oder so erntet Heidi Klum viel Lob für den Aufwand, den sie betreibt - ihre Transformation dauert jetzt schon Stunden!

Update vom 31. Oktober 2019, 17.15 Uhr: Der Abend rückt näher und Heidi Klum schlüpft so langsam in ihre Halloween-Rolle. Doch Heidi lässt sich nicht einfach in einem Backstagebereich heimlich verwandeln. Im Gegenteil - das Model sitzt vor einer riesigen Glasfront in einem Schaufenster in Manhattan. Zahlreiche Menschen stehen davor und beobachten, wie sich Heidi Klum verwandeln lässt.

Auch die Follower fiebern auf Instagram mit. „Ist das aufregend“, schrieb eine Userin unter Heidis Beitrag. „Ich kann nicht warten“, kommentierte ein anderer.

Heidi Klums Halloween-Kostüm: „Alien“, „Trump“, „Freiheitsstatue“?

Erstmeldung vom 31. Oktober 2019, 15.30 Uhr:

New York - Wie jedes Jahr veranstaltet Heidi Klum eine große Halloweenparty. Das ist nichts neues - wie Heidi dabei aussehen wird jedoch schon. Auf Instagram gibt die 46-Jährige erste Hinweise, in welche Rolle sie dieses Mal schlüpfen wird.

„Alien“, „Trump“ oder „Freiheitsstatue“ - Fans rätseln über Heidis Outfit

Ein Video, das eine grüne Maske oder ähnliches zeigt, hat Heidi auf Instagram gepostet. Mit der Frage, was ihre Follower erwarten. „Alien“, „Trump“, „Freiheitsstatue“, „Medusa“ - Heidis Fans haben zahlreiche Ideen.

Heidi Klum: Trageprobe lässt immer noch offen, wie sie sich verkleiden wird

Eine erste Trageprobe hat wohl schon stattgefunden. Auch das lässt Heidis Instagram-Feed erkennen. Doch die Maske, die aussieht wie ein Hefeteig, lässt kaum erahnen, zu welcher Figur die Make-Up-Artists Heidi verwandeln werden.

Heidi Klum kann es offenbar kaum erwarten, dass ihr Party endlich losgeht. Um sich die Zeit zu vertreiben, probiert sie sämtliche Instagram-Filter aus. Mal krabbelt eine Vogelspinne über ihr Gesicht, während sie neben Ehemann Tom Kaulitz im Bett liegt. Mal hüpft nur ein kleiner Halloween-Kürbis durch das Bild.

Heidi Klum kann ihre Halloweenparty scheinbar kaum erwarten

Eines steht fest - Heidi ist ganz wild auf ihre Feier. Auf Instagram ruft sie sogar auf, sie zu besuchen und zu bestaunen. Auf die Party werden die fast sieben Millionen Follower nicht alle kommen dürfen, aber vielleicht kann von der Straße aus ein Blick auf Heidi geworfen werden.

Schon vor ein paar Tagen, stimmte Heidi Klum ihre Follower mit einem Gruselvideo auf Halloween ein. Auf dem „Angel Ball“ präsentierte sich Heidi Klum in einem Hauch von Nichts. Der Look kam an, über die Outfits von Tom und Bill Kaulitz wurde jedoch gelästert.

Video: Heidi Klum - nächster Hinweis zu ihrem Halloween-Kostüm

