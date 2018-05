Heidi postet verdächtiges Foto mit Tom - Fans fragen sich: Haben die etwa geheiratet? 

Heidi Klum hat mit einem Post bei Instagram große Verwirrung bei ihren Fans gestiftet. Die Follower spekulieren wild über eine Hochzeit mit ihrem Freund Tom Kaulitz. Das steckt hinter dem Bild.

München - Was will uns Heidi Klum (44) mit diesem Bild sagen? Während des Halbinales von Germany‘s next Topmodel postete die Model-Mama ein Bild von sich und ihrem Freund Tom Kaulitz (28) bei Instagram, das für viel Spekulationen sorgt.

Sie, in einem Brautkleid ähnelnden Dress verhüllt, der 16 Jahre jüngere Tokio-Hotel-Boy im eleganten Anzug. Tom gibt Heidi einen Kuss auf die Wange, sie strahlt über das ganze Gesicht. Alles wirkt harmonisch, als hätten die beiden... - Die Szene erweckt zumindest bei Heidis Fans den Eindruck, als hätten sie und Tom geheiratet - ihre Instagram-Follower spekulieren heiß darüber.

Follower diskutieren bei Instagram

Mehr als 1300 Kommentare finden sich bereits nach einer Stunde unter dem mysteriösen Bild. Auch Toms Bruder Bill Kaulitz kommentiert das Bild und hinterlässt jede Menge roter Herzen.

„Sieht aus wie ein Hochzeitskleid?!“, vermutet User donut5724. „Irgendwie seltsam aber auch total süß. Viel Glück euch 2!“, kommentiert sleepydeer_. „Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Nutzt die Zeit und die Liebe. Denn Liebe kennt kein Alter“, freut sich sonne_ela für die beiden.

So richtig sicher sind sich ihre Fans aber nicht: „Hast du geheiratet? Voll schön - oder gemodelt mit dem Kleid???“, schreibt anna_elsperger.

Auftritt bei Filmfestival in Cannes

Doch so romantisch der Gedanke an eine Hochzeit auch ist, so klar steht auch fest: Nein, die beiden Turteltäubchen haben nicht geheiratet!

Heidi Klum und und ihr 16 Jahre jüngerer Freund Tom Kaulitz trugen die beiden Outfits beim 71. Filmfestival in Cannes. Sie waren bei der amfAR-Benefiz-Veranstaltung zu Gast. Ein Bild vom dortigen roten Teppich klärt alles auf.

+ Heidi Klum und Tom Kaulitz waren bei der amfAR-Benefiz-Veranstaltung. © picture alliance / Arthur Mola/I / Arthur Mola

Also keine Hochzeitsglocken, sondern „nur“ ein Bild, auf dem das Model und ihr Musiker ihre Liebe präsentieren. Womöglich wollte Heidi auch nur das zum Ausdruck bringen, ohne jeglichen Hintergedanken. Vielleicht wollte uns Heidi einfach nur sagen: Schaut her, wie sehr wir uns lieben.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Arthur Mola/I / Arthur Mola