Heidi Klum postet Foto mit Tom Kaulitz - ein Detail bringt die Fans in Aufruhr

Es gibt kaum einen größeren Halloween-Fan als Heidi Klum. Das beweist das Topmodel jedes Jahr mit ihrer legendären Halloween-Party. Auch auf ihrem Instagram-Profil dreht sich derzeit alles um den 31. Oktober. Aber ihr aktueller Post heizt wilde Spekulationen und spöttische Kommentare an.

Los Angeles - Dass Heidi Klum ein riesiger Halloween-Fan ist, zeigt sie jedes Jahr mit ihren spektakulären Verkleidungen anlässlich ihrer berüchtigten Halloween-Partys. Dafür lässt sie sich aufwändige Kostüme anfertigen und sitzt stundenlang in der Maske. Im vergangenen Jahr etwa verwandelte sich die 45-Jährige in einen Werwolf, der an die Figuren aus Michael Jacksons berühmtem „Thriller“-Video erinnerte.

+ Nicht zu erkennen: 2017 verwandelte sich Heidi Klum in einen Werwolf. © dp a / Evan Agostini

Auch Mut zur Hässlichkeit beweist die Moderatorin der ProSieben-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM), so zum Beispiel als sie 2013 als sie mit faltigem Gesicht, Altersflecken und grauen Haaren als alte Dame erscheint.

+ Heidi Klum als alte Dame bei ihrer Halloween-Party im Jahr 2013. © dpa / Kristin Callahan - Ace Pictures

Auch auf ihrem Instagram-Profil dreht sich seit einigen Tagen alles um den 31. Oktober. Dort postete sie unter anderem ein Foto ihrer allerersten Verkleidung.

Und mit ihrer Halloween-Begeisterung steckt Heidi Klum die ganze Familie an, wie in ihrer Instagram-Story zu sehen ist. Zusammen mit Partner Tom Kaulitz (29) und ihren vier Kindern schnitzte und verzierte sie am Wochenende Kürbisse. Anschließend postete das Model noch ein „Familienfoto“, auf dem sie neben dem Tokio-Hotel-Gitarristen und ihren Kindern vor einem Haus aus Kürbissen zu sehen ist. „PUMPKIN“ (Kürbis) schrieb Klum in Großbuchstaben dazu und verdeckte die Köpfe ihrer Sprösslinge mit Kürbis-Emojis.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Familienfoto kassiert fiese Kommentare

Doch viele Kommentare ihrer Follower drehen sich weniger um die Bastelkünste des Klum-Clans, sondern verspotten die aktuelle Familienkonstellation und bringen wilde Spekulationen hervor.

Obwohl Heidi und Tom inzwischen bereits seit rund einem halben Jahr ein Paar sind, ernten die beiden nach wie vor Hähme und Kritik für ihre Partnerschaft. „Wieviele Männer werden wohl diese Kinder noch kennenlernen?“, fragt sich ein User. „Heidi mit fünf Kindern“, heißt es in einem anderen spöttischen Kommentar mit Anspielen auf den Altersunterschied von 16 Jahren. Auf die Frage, wo denn der Papa auf dem Foto sei, stichelt ein Follower: „Welchen von all den Papas meinste“. Und ein weiterer antwortet: „Der Papa ist Heidis 5. Kind“.

Heidi Klum bekommt aber auch Rückendeckung von ihren Fans. „Ihr seid eine soooo tolle Familie“ oder „was hast du für einen tollen Mann, liebe Heidi!!! Super schönes Photo!!“ heißt es in den Kommentaren. „Oh Heidi, warum können Menschen nur noch hässlich über andere reden und denken... was ist auf dieser Welt los. Ich wünsche dir und deiner Familie ein Happy Halloween und der junge Mann sei dir gegönnt“, kritisiert eine Followerin die hähmischen Worte der User. Auch Victoria Lauterbach, die Frau von Schauspieler Heiner Lauterbach, hat das Foto kommentiert. „Was für ein schönes Familienfoto“ schreibt die 46-Jährige.

Spekulationen um Bauch von Heidi Klum

Anderen Followern fällt etwas ganz Anderes auf dem Schnappschuss auf. Da Heidi Klum ihren Kürbis direkt vor ihren Bauch hält, haben die Follower sofort eine Vermutung. „Heidi trägt ihren Kürbis am Bauch?! Is da etwa wer schwanger??“ oder „Schwanger?“ ist in zahlreichen Kommentaren zu lesen. „Du bist soo eine klasse Frau, bist du schwanger?“, so eine weitere direkte Frage.

Andere User halten die wilden Spekulationen für unglaubwürdig und verweisen auf Heidi Klums Sohn Henry, der seinen Kürbis ebenfalls vor dem Bauch hält: „Dann ist Henry wohl auch schwanger“, schreibt ein Follower treffend.

Die neuesten Instgram-Posts von Heidi Klum sorgen regelmäßig für hitzige Debatten unter ihren Fans. So etwa ein Schnappschuss aus ihrem Schlafzimmer oder ein Video, in dem sich das Topmodel und Tom Kaulitz wie Hunde abschlecken.

Spannung vor Heidi Klums Halloween-Kostüm

In welches Kostüm die inoffiozielle Halloween-Queen dieses Jahr schlüpfen wird, ist bisher noch ein Geheimnis. Lediglich Bilder und Videos, die die Arbeiten der Maskenbildner zeigen, postete sie als Vorgeschmack auf Instagram und heizte damit die Spannung weiter an.

va