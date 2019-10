Heidi Klum über Tom Kaulitz auf Halloween-Party: „Das hatte er noch nie gemacht“

Heidi Klum feiert auch 2019 ihre legendäre Halloween-Party und auch in diesem Jahr gibt es ein Partnerkostüm mit Tom Kaulitz. Allerdings nimmt das Model diesmal ein wenig Rücksicht.

Los Angeles - Topmodel-Mama Heidi Klum ist bekanntermaßen ein echter Halloween-Fan und sorgt auf ihrer eigenen Party zu dem amerikanischen Event-Feiertag alljährlich für beste Stimmung. Besonderer Hingucker ist dabei meist das Kostüm von Heidi selbst. Jetzt hat sie erste Details bekannt gegeben. Und die dürften auch Tom Kaulitz freuen.

Schon zum 20. Mal veranstaltet Heidi Klum ihre mittlerweile legendäre Halloween-Party. Diesmal soll die Feier in New York City steigen und es werden sich sicher wieder einige bekannte Gesichter auf dem Fest tummeln. Ganz besonders spannend ist bei so einem Kostüm-Fest natürlich auch jedes Jahr, welche Verkleidung sich Heidi Klum, die gerade erst mit einem roten Kleid bei einen Filmpremiere allen die Show stahl, selbst überlegt hat. Da das Topmodel auf ihrer eigenen Party stets mit gutem Beispiel vorangehen möchte, können wir uns auch in diesem Jahr auf ein Highlight freuen.

Halloween: Heidi Klum sucht Partnerkostüm für Tom Kaulitz aus

Leichte Beschwerden über das Kostüm gab es im letzten Jahr allerdings von Neu-Ehemann Tom Kaulitz. Dem hatte Heidi ein Partnerkostüm aufs Auge gedrückt, das ihm eher nicht so geschmeckt hatte. Jetzt hat Heidi vorab verraten, dass sich Tom erneut auf ein Partner-Kostüm freuen darf. Dem Peoples-Magazin schilderte sie einige Details zu ihrem Kostüm und, dass sie ein wenig Rücksicht auf Tom nehmen wird.

Toms Verkleidung werde „einfacher sein, weil ich mich letztes Jahr so schlecht für ihn gefühlt habe“, sagte Heidi dem Blatt und erklärte weiter: „Das hatte er noch nie gemacht, und es war schwieriger für ihn als für mich, weil er den dicken Bauch und das Gesicht hatte. Ich bin daran gewöhnt, aber er sagte: ‚Oh mein Gott, ich werde sterben! Es ist so heiß!“

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Halloween: Welches Kostüm wird es 2019?

Zur Erinnerung: 2018 erschienen Heidi und Tom im schicken Shrek-Outfit. Der Gitarrist musste sich dabei in den grünen Hauptakteur des Zeichentrick-Films verwandeln. Heidi hatte es als Fiona nach eigenen Angaben wohl etwas einfacher.

Video: So verkleidete sich Heidi Klum vor einem Jahr an Halloween

Allerdings: Ein Horror-Film war es nach Klums Aussagen auch nicht für ihren Liebsten. „Er hat es geliebt“, meinte sie, denn: „Er ist genauso verrückt wie ich, aber ich musste mir etwas einfallen lassen, das er diesmal leichter tragen kann“.

Was das genau sein wird, verriet Heidi noch nicht. Allerdings scheut das Model zumindest selbst keinen längeren Aufenthalt in der Kostüm-Maske. Zehn Stunden werde ihre Verwandlung 2019 dauern und noch ein Detail gab Heidi bekannt: „Ich werde es schwer haben, zu Fuß zu gehen, und es wird sehr lange dauern“. Wir sind gespannt.

Zuletzt überraschte die Meldung Heidi Klum wolle ihren Nachnamen ändern.

rjs