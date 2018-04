Tokio Hotel beim GNTM-Finale? Das könnte der erste TV-Auftritt von Heidi Klum und Tom Kaulitz werden

Heidi Klum will offenbar zum Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ Tom Kaulitz mit seiner Band Tokio Hotel auf die Bühne holen. Es wäre der erste offizielle gemeinsame Auftritt vor laufender Kamera.

Düsseldorf - Das große Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) steigt in diesem Jahr am 24. Mai 2018 im Düsseldorfer ISS Dome. Dann wird die Nachfolgerin von Celine Bethmann, der Vorjahres-Gewinnerin der Casting-Show, gekürt. Doch die neue Topmodel-Siegerin muss zusehen, dass ihr nicht die Show gestohlen wird - zumindest, wenn man neuesten Gerüchten Glauben schenken darf. Wie die Bild erfahren haben will, möchte Heidi Klum (44) nämlich Tom Kaulitz (28) zum Finale auf die Bühne holen. Demnach soll er dort mit seiner Band Tokio Hotel auftreten.

Erster gemeinsamer Auftritt von Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Das wäre dann wohl der erste offizielle Auftritt vor laufender Kamera von Heidi Klum und Tom Kaulitz, die seit einigen Wochen die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung anheizen. Erst kürzlich zeigte die GNTM-Chefin in einer Instagram-Story ein Knutsch-Foto von sich und dem Tokio-Hotel-Gitarristen. Neben der Instagram-Story, die nur 24 Stunden lang zu sehen war, postete die Model-Mama auch noch ein Foto von einem Tokio-Hotel-Konzert. Es zeigt die Musiker, die auf der Bühne vor der Menge stehen und sich von ihren Fans feiern lassen. Dazu schrieb die 44-Jährige, die inzwischen beinahe den Eindruck eines Band-Groupies hinterlässt: „WOW“ - ergänzt von einem Herz-Emoji.

WOW ❤️ @tokiohotel Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Apr 27, 2018 um 12:32 PDT

Fans entsetzt über Heidi Klums neueste Auftritte

Bei ihren Fans kommen die neuesten Aktivitäten, Selfies und Posts der GNTM-Jurorin nicht nur positiv an. Ein extrem freizügiges Foto, das Heidi Klum am 20. April auf ihrem Instagram-Account postete, sorgte für einen handfesten Shitstorm. „Peinlich!“ gehörte noch zu den netteren Kommentaren, die das Selfie erntete.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Apr 19, 2018 um 7:17 PDT

Noch mehr Haut zeigte Heidi vor einigen Tagen bei einem Aufenthalt in Mexiko mit Tom Kaulitz. Dort präsentierte sich die Model-Mama oberkörperfrei - tz.de* verrät, wie Sie die Bilder sehen können.

Staffel 13 von „Germany‘s Next Topmodel“ ist in vollem Gange. In unserem Couchticker erfahren Sie, was in der letzten Folge von GNTM passiert ist.

