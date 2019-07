Heidi Klum schwingt die Hüften für ihre Fans - In ihrem Rock klafft ein Riesen-Loch

Heidi Klum führt für ihre Fans einen kleinen Tanz auf. Dabei ermöglicht ein Loch in ihrem Rock ganz tiefe Einblicke.

Update vom 28. Juli 2019: Heidi Klum gibt ihren Fans auf Instagram momentan kaum Zeit zum Durchatmen. Erst vor ein paar Tagen ließ das Supermodel ihre Follower an ihren Hochzeitsvorbereitungen teilhaben. Dass die GNTM-Jurorin ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz oben ohne und nur im String-Tanga bekleidet plant, versteht sich dabei ja quasi von selbst. Den Fans gefiel es auf jeden Fall.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag legte die 46-Jährige dann auf Instagram mit einem Video nach, in dem sie zu musikalischen Klängen die Hüften schwingt. Besonders pikant: in Klums Rock klafft ausgerechnet auf der Höhe ihres Hinterns ein großes Loch, das ihren Fans freie Sicht ermöglicht. Ein modischer Fauxpas oder will das Model ihren Fans kalkuliert nochmal so richtig einheizen? „Woopsy“, schreibt Klum garniert mit vielen lachenden Emojis zu dem pikanten Filmchen. Nach einem Versehen sieht das aber ganz und gar nicht aus.

Der Großteil ihrer Follower freut sich jedoch bestimmt über die erneuten Blickmöglichkeiten auf Heidis Kehrseite. Unter Anderem lobt auch Paris Hilton in den Kommentaren den Klum-Clip mit einem Flammen-Emoji. Die Reaktionen sind aber nicht durchweg positiv. „Einfach nur noch peinlich. Aufmerksamkeit um jeden Preis“, meint ein User. „Eigentlich sollte man meinen in dem Alter ist man etwas reifer“, merkt ein anderer Follower an.

Heidi Klum zeigt sich oben ohne und im String - Ihre Fans spekulieren über Zettel

Update vom 25. Juli 2019: Etwas ruhiger ist es zuletzt geworden bei Heidi Klum. GNTM macht Pause, und sie arbeitet lieber an ihren Hochzeitsvorbereitungen. Für das große Jawort mit ihrem Tom Kaulitz.

Doch die Wahnsinns-Temperaturen in Deutschland locken auch Heidi Klum ins Freie. Aus gleich zwei Gründen, wie sie bei Instagram erläutert. „Arbeite an meiner Bräune und an der Hochzeits-/Todo-Liste“, schreibt sie zu zwei Fotos (das andere sehen Sie durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen).

Dabei lässt sie Hans und Franz - so nennt Heidi Klum bekanntlich ihre Brüste - frei atmen. Sie scheint sich ihres Bikini-Oberteils entledigt zu haben. Und auch am Unterkörper nur einen String-Tanga zu tragen. Schaut da wirklich jemand auf die Hochzeits-Todo-Liste? Eher bedingt.

„Schöner Blickwinkel“, „Boobilicious Heidi“, „So hot“ und „In deinem Alter werd ich nicht mehr so einen Arsch haben“ lauten eindeutige Reaktionen. „Oben ohne mit Tanga ... so geht‘s! Für eine gute Bräune“, lobt eine Nutzerin.

Heidi Klum zeigt sich im String-Tanga: „Das ist eine klasse 60 Jahre alte Frau“

Nicht alle sind so nett. „Das ist eine klasse 60 Jahre alte Frau“, frotzelt ein User. Und wird prompt belehrt, dass Heidi Klum doch erst 46 sei.

Während Heidi Klum auf ihren Körper bereitwillig Einblicke gewährt, kann man auf der Hochzeitsliste im Vordergrund des zweiten Bilds wenig erkennen. Außer ein paar Kuli-Kringeln vielleicht. Stern.de glaubt zwei Punkte entziffert zu haben: „Kohlrabi“ und „Potatopancake“, daneben stehe: „You need very good potatoes.“ Nicht sehr spektakulär. Dabei wären alle Fans doch sooooo neugierig über ein paar Details.

Heidi Klum zeigt sich in letzter Zeit oft in knappen Klamotten. Wie finden Sie das?

Barbara Meier, die selbst kürzlich geheiratet hat, bietet jedenfalls ihre Hilfe an: „Hochzeits-Todo-listen ... eine nie endende Geschichte. Wenn du Tipps brauchst, lass es mich wissen“, schreibt sie.

Heidi Klum: Blicke von Fans wandern bei diesem Foto geschockt nach unten: „Pack die ein!“

Unser Artikel vom 29. Juni 2019: Paris - Eigentlich verbringt Heidi Klum mit ihrem Tom gerade ein paar freie Tage in der Stadt der Liebe, doch für ihre Urlaubsschnappschüsse bekommt sie alles andere als liebevolle Kommentare von ihren Fans. Es ist ein Detail in einem ihrer letzten Posts, das die User schockiert.

Und das, obwohl zunächst alles so idyllisch aussieht: „Paris“, kommentiert Heidi ihren neuesten Post und fügt den sechs Buchstaben noch ganze viele Herzchen hinzu. Passend dazu sitzt sie mit breiten Grinsen auf einem Boot und schippert die Seine entlang.

Doch ihre Fans erkennen ein Schiff auch an ganz anderer Stelle: „Sie hat Ozeandampfer anstelle von Füßen“, lästern sie und finden „dieser Fuß ist riesig.“

Heidi Klum barfuß mit dem Boot in Paris unterwegs

Tatsächlich posiert das Model ohne Schuhe an Deck. Doch gerade was den Abschluss ihrer Beine betrifft, sollte sich Heidi laut ihren Fans lieber an die eigene Nase fassen. Denn die fordern das Model auf, schöne Füße zu machen - schließlich sei das, das was sie auch immer sage.

Für ihren Post hagelt es deswegen Kritik: „Sie bekommt die Füße einer alten Dame“, schreiben manche ganz unverblümt, während andere noch direkter werden und verlangen: „Alter, pack die Füße ein, Oma!“ (Für Entzücken sorgte dagegen, dass eine andere Promi-Dame ihren blanken Po postete – außer beim weltberühmten Hollywood-Papa...)

Angeblich soll Heidi tatsächlich Schuhgröße 42/43 haben, womit sie weit über dem Durchschnitt einer deutschen Frau liegt. Bei einer Körpergröße von etwa 1,76 Metern ist das aber gleichzeitig wieder weniger verwunderlich.

Heidi Klum: Heftige Reaktionen der Fans auf Fuß-Foto

Doch auf ihre treuen Fans kann sich Heidi wie immer verlassen. Nicht nur, dass die sie mit den Worten „Pass auf deinen Kopf auf!“ auch vor der Brücke im Hintergrund warnen, viele freuen sich auch einfach nur für das Model: „Man sieht: Du bist glücklich! Super süß!“, schreiben sie und loben die 43-Jährige, welch‘ tolle Frau sie sei.

So sind einige der Meinung, Heidi gehöre nach Paris, denn das sei die schönste Stadt der Welt - und sie die schönste Frau der Welt. Und wer nicht zuletzt dank seines Aussehens so erfolgreich ist wie eine Heidi Klum, kann es sich sicherlich auch leisten, auf großem Fuß zu leben - auch wenn das manchmal vielleicht buchstäblich gemeint sein mag.

Nächste Station nach Paris ist übrigens Tokio. Dort gehen die Arbeiten für Klums neue Show Casting-Show „Making the Cut“ weiter. Bei ihrer Ankunft in der japanischen Hauptstadt präsentierte sich Heidi Klum gleich mal über Tokios Skyline in heißen Dessous und zeigte ihr Mega-Dekolleté.

Haben Heidi Klum und Tom Kaulitz heimlich geheiratet?

Doch nicht nur Heidi sorgt mit ihrem Körper für Aufregung und zeigt sich gerne hüllenlos, auch ihr Verlobter Tom schockierte die Fans gerade mit einer haarigen Angelegenheit.

Worauf die Fans aber noch sehnlicher warten als auf jene Art der besonderen Post der beiden, ist die Trauung des verliebten Paares. Dass die schon früher anstehen könnte als erwartet, lässt ein Foto nun vermuten.

Für seine Traumfrau vernachlässigt Tom mittlerweile sogar seinen Bruder Bill. Der war 2019 mit seinem Modelabel das erste Mal auf der Berliner Fashion Show vertreten. Doch von Tom und Heidi fehlte jede Spur. Dann passierte Ex-GNTM-Kandidatin Lisa Bärmann während der Präsentation von Bills Kleidern auch noch ein schmerzhaftes Unglück.

Aktuell gibt es ein heißes Gerücht zur Model-Mama und ihrem Freund: Gab es eine geheime Hochzeit? Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen bereits verheiratet sein.