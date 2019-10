„Hallo Hans, hallo Franz!“ - Heidi Klum zeigt ihren Fans einen XXL-Ausschnitt

Heid Klum postet einen Clip und zeigt darin ziemlich viel Ausschnitt. Ihre Fans danken es ihr nicht nur mit positiven Kommentaren.

Heidi Klum zeigt ein Outfit, das ihr Halloween-Kostüm werden könnte.

zeigt ein Outfit, das ihr Halloween-Kostüm werden könnte. Auf Instagram reagieren ihre Follower sofort mit vielen Kommentaren.

reagieren ihre Follower sofort mit vielen Kommentaren. Die Reaktionen fallen durchmischt aus.

Los Angeles - Halloween steht vor der Tür. Und viele wollen wissen, wie Heidi Klums Kostüm in diesem Jahr aussehen wird. In einem aktuellen Video auf Instagram präsentiert sich die Model-Mama in einem Outfit, das stark an Maleficent erinnert. Ob das ihr Halloween-Kostüm wird? Doch nicht nur das Outfit sorgt für Aufregung - der tiefe Ausschnitt heizt die Gemüter an.

Heidi Klum sorgt vor Halloween mit tiefem Ausschnitt für Aufsehen

Egal, ob es nun ein Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm ist, oder nicht: Auch mit 46 Jahren braucht sich Heidi Klum nicht zu verstecken. Doch in einem Video, das sie jetzt auf Instagram gepostet hat, war dann doch vielleicht etwas zu viel. In dem Clip filmt sich Heidi selbst im knappen schwarzen Leder-Look. Und lässt dabei tief blicken. Doch der tiefe Ausschnitt sorgt bei einigen Fans für Aufregung. Eine Studie von McAfee hat kürzlich Heidi Klum zum gefährlichsten Promi gewählt.

Heidi Klum bekommt Kommentare auf Instagram: Fans sind nicht begeistert

Der eine oder andere Follower freut sich sehr, dass Heidi Klum ihren heißen Ausschnitt im Clip zeigt. Da heißt es beispielsweise: „Hallo Hans, hallo Franz, ihr beiden heißen Typen“. Doch so positiv wie dieser Fan sehen die Follower das nicht alle.

Der eine oder andere fragt sich, ob Heidi Klum vielleicht ein Problem mit ihrem Alter hat: „Ohne Spaß, aber du hast Midlife Crisis. Lass dir bitte helfen!“ Und in einem Kommentar liest man, wie peinlich Heidis Auftritt ist. Vor allem weil es nicht das erste Mal ist, dass Heidi Klum mit einem Post für Aufregung sorgt: „Ich mag sie eigentlich so, wie man sie bei GNTM und so sieht. Aber bei Insta hier denke ich manchmal ‚Oh nein‘. Hab selber eine Tochter und sorry, mir wäre es peinlich, bei so manchen Videos hier, wenn meine Tochter mich so rumhüpfen sehen müsste.“

