Heidi Klum postet heißes Oberweiten-Selfie - Fans reagieren erstaunlich

Heidi Klum zeigt sich auf Instagram doppelt oben ohne: Ohne Schminke im Gesicht und ohne Bikini-Oberteil - Ihre Fans reagieren erstaunlich.

Los Angeles - Heidi Klum hat mal wieder zugeschlagen. Auf ihrem Instagram-Account postete die 44-Jährige erneut ein sehr verführerisches Selfie, diesmal mit beinahe freiem Blick auf ihre Brüste - von ihr selbst auch Hans und Franz genannt. „Die letzten Sonnenstrahlen einfangen“, kommentiert sie das freizügige Foto. Doch was genau will sie damit sagen? Dass Hans und Franz auch mal Sonne und frische Luft brauchen?

Heidis Fans sind ähnlich überfordert. „Irgendwann is dann auch mal gut mit Brüsten“, schreibt ein Fan. „Gebe Dir vollkommen Recht. Ihre Brüste hat die ganze Welt mittlerweile hinreichend gesehen“, stimmt ein anderer ein. „So nötig hast du es doch noch nicht, oder? Pack mal die Dinger ein“, fordert ein weiterer. Ein anderer geht noch einen Schritt weiter. „So langsam denke ich echt, je oller umso doller. Normal war ich immer für Heidi, aber so langsam nervt ihr Nacktheitswahn, bin am überlegen ihr nicht mehr zu folgen.“

Es finden sich jedoch durchaus auch Fans, die die Model-Mama verteidigen. „Ein sehr schönes Foto, von einer sehr schönen Frau... Ich kann die ganze Aufregung und die Hass Kommentare nicht verstehen?? Was sieht man denn hier? Weniger als in manchem Schwimmbad... Für mich ist das ein Foto, mit einer Prise Erotik und einer absolut ausdrucksstarken Natürlichkeit... und das von einer " richtigen " Frau, die einfach nur mega aussieht!!“

Kurios dabei: Heidis heißes Busenselfie kommt just in dem Moment, in dem Fotos von ihrem Ex Vito Schnabel (31) mit einer blonden, sehr attraktiven Frau in den Medien die Runde machen. Und diese Frau ist nicht irgendeine, sondern Amber Heard (32), die schon Johnny Depp (54) und Elon Musk (46) gehörig den Kopf verdrehte...

