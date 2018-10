Heidi Klum lässt lasziv ihre Oberweite wackeln - und bekommt sofort die Quittung

Heidi Klum hat keine Scheu, ihre Brüste zu zeigen. Im Gegenteil: Sie setzt „Hans“ und Franz“ oft ganz bewusst in Szene. In einem neuen Instagram-Clip zieht sie eine Show ab.

München - Heidi Klum lässt es zur Zeit richtig krachen. Verliebt turtelt die Vierfach-Mama mit ihrem Freund Tom Kaulitz rum. Die Turteltäubchen liegen im Bett, knutschen oder tanzen einfach wild. Damit sich wirklich jeder ein Bild von ihrem persönlichen Glück in allen Lebenslagen machen kann, postet die „Germany's Next Topmodel"-Model Mama eifrig Fotos und Clips auf ihrem Instagram-Account.

Je wilder, je besser - scheint neuerdings das Motto von Heidi Klum zu sein. Verklemmt war die gebürtige Bergisch-Gladbacherin aber eigentlich noch nie. Ihre Busen sind mittlerweile sogar weltberühmt. Das Model nennt die beiden liebevoll „Hans“ und „Franz“. Oben ohne posierte Heidi Klum erst kürzlich für das Männermagazin „Maxim“.

Heidi Klum setzt ihre Brüste gern in Szene

Ein neuer Clip auf Instagram sorgt für Diskussionen. Heidi Klum zappelt dabei in einem knappen Outfit. Mit einem Handyfilter hat sie sich ein schwarzes Koala-Näschen und fluffige Öhrchen verpasst. Allerdings wandert bei der Aufnahme der Fokus der Kamera immer tiefer. Schwupps sind nur noch ihre Brüste zu sehen, die heftig wackeln.

Einigen Fans geht die Busen-Show eindeutig zu weit. „Peinlich“, kommentiert ein User knapp. Den Auftritt findet ein anderer einfach nur „albern“. Einer schreibt „Kotz“ unter den Post.

Heidi Klum: Ist der Clip wirklich peinlich?

Diese eher fiesen Kommentare ärgern jedoch viele andere Follower. Eingefleischte Heidi-Fans reagieren prompt und fluten die Kommentare mit Lob und Applaus. Sie gönnen ihrer Heidi von Herzen den Spaß. „Pure Lebensfreude, nehmt Euch ein Beispiel daran, dann werdet Ihr auch nicht ‚alt‘ und ‚spießig‘!“, springt eine Userin ihrem Idol zu Seite.

Heidi Klum selbst schweigt. Zu dem Clip schreibt sie nur: „Sunday vibes @agt CHAMPIONS before the Show“ (auf deutsch: Sonnntags-Schwingungen vor der America's Got Talent-Show)

Heidi Klum schwebt mit Tom Kaulitz auf Wolke 7

