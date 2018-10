Heidi Klum im Häkel-Kleid auf rotem Teppich - und das offenbart extrem viel Haut

Glamour oder Mottenkiste?

+ © dpa / Jordan Strauss Heidi Klum bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles. © dpa / Jordan Strauss

Heidi Klum (45) macht so schnell keiner etwas vor, wenn es um den Look geht. In einem schwarzen Häkel-Kleid zeigte sich die GNTM-Chefin auf dem roten Teppich. Ist das wirklich glamourös?