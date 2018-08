Hemmungsloses Video: Heidi Klum geht für viele Fans ZU weit

Sie hat es wieder getan. Heidi Klum toppte mal wieder ihre intimen Einblicke in die Beziehung mit Tom Kaulitz. Auf Instagram postete sie ein ziemlich inniges Video.

Update vom 9. August: Heidi Klum hat offenbar noch nicht genug Urlaubsmaterial verbraten - und legt verschiedene weitere Clips wie diesen nach.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Aug 8, 2018 um 9:56 PDT

Capri - Dass Heidi Klum (45) derzeit auf Wolke Sieben mit ihrem 17 Jahre jüngeren Freund Tom Kaulitz (28) schwebt, ist kein Geheimnis. Seit April postet die Modelmama immer wieder Bilder mit dem Tokio-Hotel-Sänger auf ihrem Instagram-Account und zeigt sich verliebt wie noch nie.

Die beiden Turteltauben genießen ihr Liebesglück derzeit auf Capri, jedoch nicht in trauter Zweisamkeit, denn auch mit dabei ist Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Aus dem Urlaub postete das Supermodel bereits ein Foto von ihrem entblößten Hintern, bei dem die Fans vor allem über die Unterlage verwirrt waren.

Good morning ...... Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Aug 4, 2018 um 12:21 PDT

Hat Bill Heidi Klums Video aufgenommen?

Möglicherweise hat Bill auch einen ganz besonders intimen Moment der beiden Verliebten festgehalten. Heidi postete nämlich ein Video, auf dem sie knutschend mit ihrem Tom im tiefblauen Wasser der berühmten blauen Grotte auf Capri schwimmt.

Die 50 Sekunden lange, mit italienischer Musik hinterlegte Aufnahme wirkt extrem vertraut und romantisch. Heidi Klum schrieb zu dem Knutschvideo mit Tom Kaulitz knapp: „Capri, blaue Grotte.“ Dazu postete sie ein rotes Herz-Emoji.

❤️ Capri , blue Grotto Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Aug 6, 2018 um 1:00 PDT

Heidi Klums Fankommentare nicht nur positiv

Viele Fans auf Instagram finden Heidis Video „so süß“. Doch nicht alle sind auf das Dauer-Geturtel gut zu sprechen. „Das sind doch so private Momente. Allen Menschen zeigen wollen, wie glücklich man ist, ist ja ok, aber so ein Video! No Go!“, kommentierte eine genervte Userin auf Instagram. Eine andere spielte auf Heidi Klums Kinder an: „Ich finde das langsam echt peinlich, was sie da abzieht. Die armen Kids, wirklich.“ Andere fragten sich, wer von den beiden eigentlich wer ist, da man auf dem Video nur die Umrisse der zwei langhaarigen Turteltauben erkennen kann.

Buongiorno Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Aug 7, 2018 um 1:06 PDT

„Ein Jahr Maximum, Klum“

Viele regten sich auch darüber auf, dass Heidi die Gesetze breche, da es in der Grotte verboten sei zu schwimmen, während ein Fan einen Tipp zur Dauer der Beziehung mit Tom Kaulitz abgab: „Ein Jahr Maximum, Klum.“ Erst kürzlich erstaunte die 45-Jährige ihre Instagram-Fans mit einem Bild von ihrem Exfreund.

rm

