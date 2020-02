„Lieblingsbild des Jahres“ - Was Heidi Klum unterm Mantel entblößt, bringt ihre Fans in totale Wallung

Heidi Klum genießt das Leben in vollen Zügen, wenn man ihren Bildern auf Social Media Glauben schenkt. Beim neuesten Foto, zeigt sie, was sie unter ihrem Mantel trägt: kaum etwas.

Heidi Klum ist wohl Deutschlands berühmtestes Model.

Die Entertainerin zeigt sich immer im knappen Outfit - auch dieses Mal.

Das neueste Foto bringt Fans in Wallung.

Los Angeles - Die Mehrheit der Menschen freut sich auf das Wochenende. So hat sich eine Abkürzung in den sozialen Medien etabliert, die so die Euphorie für Freitagabend, Samstag und Sonntag zum Ausdruck bringen soll: TGIF - „Thank God It‘s Friday“. Übersetzt: „Gott sei Dank, es ist Freitag“. Diese bekannte Abkürzung hat sich auch Heidi Klum zunutze gemacht - und dazu ein ziemlich freizügiges Foto gepostet.

Heidi Klum im mega-kurzen Korsett - Fans sind hin und weg

Das Supermodel teilte ein Bild, auf dem Sie im Vordergrund mit nach hinten geschwenktem Kopf zu sehen ist. Im Hintergrund sind viele Leute - wohl Fans - die ihre Smartphones zücken und die 46-Jährige ablichten. Die Moderatorin* von diversen Shows* hat dabei einen braunen Mantel an, den sie just in dem Moment abzulegen scheint. Und drunter trägt sie einen knappen Einteiler.

Die Ehefrau von Tom Kaulitz* hat ihr Korsett gerade einmal so über die Hüften gezogen und präsentiert ihre Beine in fast voller Länge. Obenrum ist ihr knapper Büstenhalter sogar mit einem Guckloch ausgestattet. Mit ihrer lasziven Halsverrenkung bringt sie ihre Follower richtig in Wallung.

Die Kommentarspalte ist eine einzige Anhäufung von Lobeshymnen. Neben den vielen Smileys mit den „Herzaugen“, fallen vor allem die kreativen Sätze der Fans auf. „Du bist wunderbar“, „Herrlich“ und „Wunderbar“ sind häufig zu lesen. Erst kürzlich sorgten sich jedoch einige Fans um Heidi Klum. Das Model wurde in der amerikanischen Show „America‘s Got Talent: The Champions“ mit einem Messer beworfen.

Heid Klum: Fans am Durchdrehen - „Das erfüllt mich mit Hoffnung“

Ein Fan schreibt sogar: „Was für ein Foto!!! Das muss man erst mal nachmachen. Bin immer wieder begeistert, wie du deinem Alter so in den Allerwertesten trittst!! Jung und dynamisch - nichts anderes bleibt zu sagen.“ Viele weitere Follower wünschen ihr ein schönes Wochenende. Ein männlicher User meint: „Dieses Korsett erfüllt mich mit Hoffnung“. Und einem wieder anderen gilt sie als Muse. „Lieblingsbild des Jahres. Das bringt mich auf eine Idee, was ich als Nächstes male.“

Und dass dieses Bild das Foto des Jahres sein soll, ist schon überraschend, zeigte sich das Model erst kürzlich komplett hüllenlos. Dabei konnten nicht mal ihre Hände alles bedecken. Außerdem wurde bekannt, wer Heidi Klums Hunde trainiert - diese Person ist nicht unumstritten. Das Topmodel fühlt sich in ihrem weiblichen Körper so wohl, dass Heidi Klum vor kurzem um eine Intim-Kerze eines Hollywood-Stars bettelte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Auf ihrem Instagram-Profil inszeniert sich Heidi Klum kurz vor dem GNTM-Start als strahlendes Cowgirl - und trägt dabei nicht viel mehr als Western-Boots.

Gerade ist Heidi Klum wieder auf ProSieben in der Castingshow „Germany`s next Topmodel“ als Jurorin zu sehen. Auf Instagram zeigt sie, dass sie immer noch mit den jungen Kandidatinnen mithalten kann.

*tz.de und nordbuzz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digtial-Redaktionsnetzwerks

ank

Rubriklistenbild: © AFP / Amy Sussman