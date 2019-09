Heidi Klum feiert 30. Geburtstag der Zwillinge - mit einem anrüchigen Gag

Heidi Klum überrascht ihre Follower mit selten privaten Bildern auf Instagram. Jetzt gibt es Videos vom Geburtstag der Zwillinge Bill und Tom Kaulitz - eines davon ist nicht ganz jugendfrei.

Update vom 2. September: Offensichtlich zurück aus Italien, lässt Heidi Klum ihre Follower weiterhin an ihren Privataktivitäten teilhaben: Jetzt feierte sie zusammen mit ihrem Ehemann Tom und dessen Zwillingsbruder, Bill Kaulitz, deren gemeinsamen dreißigsten Geburtstag. Die Instagram-Videos lassen eine ausgelassene Party vermuten: Heidi postete ein Video, in dem die Brüder Bill und Tom Kaulitz glücklich in die Kamera grinsen und zusammen die Kerzen auf einer großen, blauen Geburtstagstorte auspusten. „Happy 30th birthday“, schreibt sie dazu, inmitten einer Schar von Herzen.

Das pikantere Video ist allerdings nicht auf Heidis Profil zu finden, sondern auf der Instagram-Seite _im_humaoid_. Diese hat es aus Bill Kaulitz‘ Instagram-Story gerippt - er hatte es selbst hochgeladen.

Offenbar haben sich die Tokio Hotel-Stars einen kleinen Scherz erlaubt: Für die Party-Gäste gab es Strohhalme in sehr eindeutiger Form, angelehnt an das männliche Geschlechtsteil.

Und wie man mit diesem am besten umgeht, demonstriert Bill dann auch gleich eingängig, indem er hingebungsvoll an dem, äh, Strohhalm, nuckelt. Dabei wurde er praktischerweise gefilmt - und so können auch Fans und Interessierte an dem Ereignis teilhaben.

In jedem Fall scheinen die Zwillinge gemeinsam mit Model-Mama Heidi Klum einen lustigen Abend verbracht zu haben - es sei ihnen gegönnt.

Heidi Klum: Das macht sie sonst fast nie! Sehr private Bilder gepostet

Unser Artikel vom 22. August 2019:

Pompeji - Seit der Hochzeit mit Tom Kaulitz boomt der eh schon turbulente Instagram-Account von Heidi Klum. Ob Bilder von der Hochzeit im Brautkleid, der Hochzeitsreise oder Postings, die ihre Fans und Follower dann doch zu den ein oder anderen fiesen Kommentaren veranlassten. Aktuell gibt Heidi Klum viele Einblicke auf Instagram. Nun aber überrascht sie ihre Follower mit einem Post, der eher selten ist.

Heidi Klum: Nach etlichen Hochzeitsbildern überrascht sie mit Instagram-Posting

Einblicke in Heidis Privatleben zusammen mit ihren Kindern sind eine echte Rarität. Eigentlich schützt sie ihre Kinder vor den Augen der Öffentlichkeit. Umso schöner ist das aktuelle Posting für Fans und Follower, die Heidi wirklich wohlgesonnen sind. Denn nun teilte sie Fotos mit ihren Kindern Leni (15), Henry (14), Johann (12) und ihrem jüngsten Schützling Lou (9).

Heidi Klum: Ausflug nach Pompeji mit den Kindern

Die Flitterwochen verbrachte Heidi scheinbar auf einer Segelyacht vor Capri in Italien und versorgte ihre Fans mit etlichen Bildern. Wie ihr aktueller Post nun zeigt, führte ein Ausflug die Model-Mama und ihre Familie ans Land. Zur Abwechslung stand demnach Kultur auf dem Programm. Zusammen mit ihrer Familie besuchte Heidi die weltberühmte Stadt Pompeji in Italien, die beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. verschüttet wurde. Die Kinder, Heidi und auch Tom Kaulitz stehen im Foto mit dem Rücken zur Kamera. Im Hintergrund kann man Teile der Stadt erkennen.

„Besuch in Pompeji der alt-römischen Stadt ... mit der Familie“, betitelt sie ihr Bild und fügte einen Smile mit Herz-Augen und ein Herz-Emoji hinzu. „So eine schöne Familie“, kommentiert ein Follower. Ein anderer meint: „Danke, dass du diese Bilder mit uns teilst!“

