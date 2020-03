Heidi Klum in der Corona-Krise: Sie hält Tom auf Abstand

Heidi Klum wurde vor Kurzem negativ auf das Coronavirus getestet. Mit Tom kuschelt sie dennoch noch nicht. Doch sie hat einen Kuschel-Ersatz gefunden.

Heidi Klum* ließ sich vor Kurzem auf das Coronavirus testen

testen Der Test fiel negativ aus

Dennoch kuschelt Heidi nicht mit Tom

Los Angeles - Die letzten Wochen gab es viel Aufregung umHeidi Klum auf Instagram. Hatte sich die GNTM*-Jurorin mit dem Coronavirus angesteckt? Über die sozialen Medien hielt sie ihre Follower auf dem Laufenden. Doch obwohl Heidi mittlerweile ihr negatives Testergebnis erhalten hat, kuschelt sie wohl immer noch nicht mit Ehemann Tom Kaulitz*. Die beiden scheinen die Selbstisolation weiterhin aufrechtzuerhalten, wie die Bild berichtet. Doch Heidi hat bereits Ersatz gefunden.

Heidi Klum hält wegen Corona Abstand von Tom Kaulitz

Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum in einem ihrer neuesten Posts bestens gelaunt. Kein Wunder. Die Model-Mama hat schließlich auch Großes zu verkünden, denn ihre neue Show „Making the cut“ läuft auf Amazon Prime an.

Und passend dazu und zu den Ausgangsbeschränkungen hat Heidi eine Spenden-Kampagne und eine Challenge gestartet. Die Follower sollen Heidi und Co. ihre schönste Garderobe für zu Hause zeigen. Die kann natürlich auch etwas ausgefallener sein, so wie bei Heidi. Die Model-Mama stolziert natürlich in Highheels vor der Kamera auf und ab, wie es für das Model eben typisch ist. Wie gut, dass Heidi mittlerweile wieder komplett gesund zu sein scheint und sie für die Kampagne bestens gelaunt vor der Kamera posen kann.

Heidi Klum: Auf Instagram kuschelt sie nur mit Anton

Immer an ihrer Seite auf ihren aktuellen Posts: Anton. Denn da Heidi momentan offensichtlich auf ihren Ehemann Tom Kaulitz verzichten muss, kuschelt die Model-Mama wohl sehr gerne ihrem Tom-Ersatz - ihrem grauen, wuscheligen Hund. Und dem scheinen die Streicheleinheiten ebenfalls gut zu gefallen.

Gemeinsam sitzen sie im Garten auf der Wiese vor der Kamera. Heidi im knall pinken, aufgeplusterten Daunenmantel, Anton entspannt neben ihr im Gras. Heidi scheint also beste Gesellschaft in der Quarantäne zu haben. Das finden auch ihre Follower: „OMG Anton, kann ich ihn stehlen“, schwärmen sie im Kommentarbereich.

Alles andere als ins Schwärmen gerieten Heidis Followern aber nach einer anderen Pfui-Diagnose des Models. Mit ihrem Ekel-Schock sorgte die Jurorin dann zugleich für einNovum bei „Germany‘s Next Topmodel“.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Richard Shotwell