Heidi Klum bei VMAs: Outfit lässt Fans hyperventilieren

Heidi Klum hat bei den Video Music Awards mit einem heißen Outfit bei ihren Fans für Begeisterung gesorgt.

New Jersey - Heidi Klum hat sich auf ihrem Instagram-Account in einem hautengen schwarzen Kleid mit Herzausschnitt gezeigt.

Das Foto ist bei den MTV Video Music Awards aufgenommen worden, zu dem Klum nach eigenen Angaben eingeladen wurde, unter dem Foto schrieb das Model: „Thank you MTV vmas for having me!“

Heidi Klum: Fans reagieren zum Großteil begeistert

Die Fans kommentierten mit „Gorgeous“ oder „Beautiful and sexy“. Ein Nutzer kritisierte Klum und schrieb harsch: „Akzeptiere es endlich mal! Du bist alt. You are old! Dieses ganze Geposte ist echt lächerlich!“ Ein anderer Follower schrieb, er würde gerne als Gitarrist bei Tokio Hotel wiedergeboren werden. Damit spielt er auf Tom Kaulitz an, der im August Heidi Klum in Italien geheiratet hat. Auch ein Video, das Heidi Klum einige Zeit vorher auf ihrem Account gepostet hatte, sorgt für Aufregung. Dort zeigt sie sich mit Top-Figur in einem anderen heißen Outfit.

Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass das Model etwas zugenommen hatte. Denn Heidi Klum postete in einer Instagram-Story, dass sie nach den Flitterwochen nicht mehr in ihre Jeans passt.

Video Music Award mit vielen prominenten Gästen

Die Video Music Awards werden seit 1984 jährlich von MTV verliehen. Bei den diesjährigen VMA haben Taylor Swift, Billie Eilish und Ariana Grande jeweils drei Awards gewonnen.

Billie Eilish, Taylor Swift und Ariana Grande räumen Preise ab

Die erst 17-jährige Billie Eilish wurde mit den Preisen „Best Newcomer“, „Best Editing“ und „Push Artist of the Year“ für das Video zu ihrem Song „Bad guy“ ausgezeichnet. Anwesend war die Sängerin nicht, sie bedankte sich aber in einer Videobotschaft für die Auszeichnungen. Gerade erst verriet die 17-Jährige, wieso ihre Klamotten so weit sind, wie extratipp.com* berichtet.

Taylor Swift gewann den Preis „Video of the Year“ für ihr Musikvideo zu „You need to calm down“. Sie wurde ebenfalls in den Kategorien „Video for Good“ und „Best Visual affects“ ausgezeichnet.

+ Taylor Swift nimmt die Auszeichnung „Video des Jahres“ entgegen. © Screenshot

Den wichtigsten Preis des Abends „Artist of the Year“ erhielt Ariana Grande. Darüber hinaus gewann sie zusätzlich die Awards „Song of Summer“ (Für „Boyfriend“) und „Best Art Direction“.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.