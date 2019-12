Barbara Schöneberger ätzt gegen Heidi Klum - vor versammelter Promi-Welt

Das angespannte Verhältnis zwischen Heidi Klum und Barbara Schöneberger geht in die nächste Runde. Die TV-Moderatorin konnte sich einen neuerlichen Seitenhieb nicht verkneifen.

Berlin - Heidi Klum (46) und Barbara Schöneberger (45) werden in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr. Ein weiteres Mal konnte sich die blonde TV-Moderatorin einen Seitenhieb gegen das deutsche Topmodel nicht verkneifen. Auf der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“, bei der Schöneberger als Moderatorin mit einem auffallend bunten Pailletten-Kleid samt Schulterpolstern auf der Bühne stand, ließ sie einen - in manchen Ohren - unpassenden Spruch los. Sie müsse sich beeilen, weil sie ihr Kleid bei "Queen of Drags" zurückgeben müsse, scherzte sie bei einer Überleitung.

+ Barbara Schöneberger in ihrem auffälligen bunten Abendkleid bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“. © dpa / Gerald Matzka

Scheinbar hat Barbara Schöneberger aus ihren Kommentaren in jüngster Vergangenheit nichts gelernt. Denn was im ersten Moment wie ein harmloser Witz klingt, entwickelt sich zu weitaus mehr, kennt man die Vorgeschichte des Streits.

Barbara Schöneberger kassiert Shitstorm für Männer-MakeUp-Kommentar

Kürzlich sorgte Barbara Schöneberger mit einem kritischen Kommentar über Männer, die Make-up verwenden, für Diskussionen. "Also, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Irgendwann ist auch mal Schluss! Männer dürfen gerne von mir aus lustige hochgekrempelte Hosen tragen und kurze Jackets, die überm Arsch enden, dann macht es, wenn Ihr wollt", ätzte sie. "Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde, irgendwo ist auch mal ein Punkt. Männer sind Männer, Männer sollen irgendwie auch Männer bleiben", ließ die TV-Blondine vom Leder.

Bill Kaulitz und Heidi Klum kritisieren Barbara Schöneberger

Nicht nur bei vielen Followern kam dieser Kommentar nicht besonders gut an. Davon fühlte sich auch unter anderem Sänger Bill Kaulitz angegriffen, der vor allem in seiner Anfangszeit bei Tokio Hotel stark geschminkt auf der Bühne stand, aber auch heute noch ab und an zu Wimperntusche und Co. greift. Zu einem Clip aus der neuen ProSieben-Castingshow „Queen of Drags“, in der er gerade an der Seite von Heidi Klum und Travestie-Künstler Conchita Wurst zu sehen ist, schrieb Bill Kaulitz auf Instagram: "Barbara Schöneberger, du solltest dir das unbedingt anschauen und was dazu lernen!"

Seine Schwägerin Heidi, die selbst am Rande der TV-Sendung mit einem Foto für Wirbel sorgte, sprang ihm zur Seite und reagierte auf Schönebergers Statement ebenfalls mit einem deutlichen Post auf Instagram.

„[...] es gibt immer noch Menschen, die Probleme mit Andersartigkeit haben. Ich nicht! Männer mit Make-up? I LOVE IT ! Leben und leben lassen!“, schrieb die GNTM-Jurorin kurz nach Schönebergers Aussage. Wer mit dem Kommentar gemeint war, war offensichtlich. Da half auch Schönebergers Klarstellung nichts mehr, dass sie nicht die Jungs gemeint hätte, „die sich regelmäßig schminken, die bunt sind, die ihre Individualität ausdrücken wollen.“

Barbara Schöneberger ätzte über Beziehung von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Kein Wunder, denn es war nicht das erste Mal, dass sich Heidi Klum von Barbara Schöneberger provoziert gefühlt haben muss. Sogar über die Beziehung des Models mit ihrem deutlich jüngeren Ehemann Tom Kaulitz hatte sich der blonde Lockenkopf bereits ausgelassen. „Also kein Mensch hat zweimal die Woche Sex. Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe", sagte sie einst.

