Altes Interview aufgetaucht: Das sagte Tom Kaulitz vor 12 Jahren über Heidi Klum

Heidi Klum (46) und Musiker Tom Kaulitz (29) schweben seit Monaten auf Wolke 7. Nun ist ein ganz altes Interview aufgetaucht, das tief Blicken lässt.

München - Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) haben sich gefunden. Von „Seelenverwandschaft“ ist die Rede. Die beiden zelebrieren ihre Liebe ohne Scheu in der Öffentlichkeit. Böse Vibes über den Altersunterschied posten die beiden auf Instagram einfach weg. Die beiden kuscheln romantisch im Bett, am Strand oder füttern sich mit Spaghetti. Wer beim Anblick dieser Fotos an ihrer wahren Liebe zweifelt, ist wohl selber schuld.

Die Model-Mama und der Musiker wollen heiraten. Dabei wird schon gemunkelt, dass aus der GNTM-Jurorin Heidi Klum eine Heidi Kaulitz wird. Einige Bewundererinnen und Bewunderer vermuten, dass die beiden schon längst verheiratet sind. Immer wieder brodeln diese Gerüchte hoch. Eine Autogramm-Karte hatte die 46-Jährige schon mit dem Namen „Heidi Kaulitz“ unterschrieben.

Nun ist ein schon recht altes Interview von Tom Kaulitz aufgetaucht, dass die Beziehung unter ein ganz anderes Licht stellt. Dabei handelt es sich um einen „Bravo“-Starschnitt der Band „Tokio-Hotel“ aus dem Jahr 2007. Der Gitarrist wurde damals - im Alter von zarten 17 Jahren - zu seiner Traumfrau befragt. Seine verblüffende Antwort: Heidi Klum ist DIE Traumfrau von Tom Kaulitz, wie ein Screenshot auf Instagram beweist. 12 Jahre später scheint sein Teenager-Traum in Erfüllung zu gehen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz nehmen ihre Fans mit ins Bett

Tom Kaulitz vertraut Heidi Klum blind. Der Musiker lässt sich von seiner Traumfrau sogar den Bart schneiden. Das scheint mittlerweile ein Morgenritual im Hause Klum-Kaulitz zu sein. Allerdings finden einige Fans diese Aktion aus einem Grund besonders eklig.

Fiese Kommentare perlen an Heidi Klum jedoch wohl ab. Sie zieht ihr Ding durch. Postet fleißig Bilder und Videos - selbst „Hans und Franz“ - ihre Brüste - setzt die 46-Jährige bewusst in Szene. Zwischendurch macht sie sich auch über ihren Liebsten Tom Kaulitz lustig. Ihre vier Kinder sind allerdings tabu. Auf Familienfotos werden die Gesichter immer mit Emojis unkenntlich gemacht. Häme und Kritik nimmt Heidi Klum gern dafür in Kauf.

ml

ml