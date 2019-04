Heidi Hetzer völlig überraschend verstorben - Sie inspirierte so viele

Mit fast 80 Jahren umrundete sie noch die Welt, nun hat sie sich auf ihre letzte Reise begeben: Die Berliner Weltenbummlerin Heidi Hetzer ist am Ostermontag in ihrer Wohnung gestorben.

Berlin - Mit 80 Jahren um die Welt - wenn eine diesen Satz gelebt hat, dann war es Heidi Hetzer. Vor knapp fünf Jahren kurvte die Seniorin noch mit einem Oldtimer um den gesamten Globus. Erst vor Kurzem ist sie von einer weiteren Afrika-Reise zurückgekehrt. Nun verstarb Heidi völlig überraschend am späten Ostermontag im Alter von 81 Jahren. Wie bild.de meldet, wurde sie leblos in ihrer Wohnung aufgefunden.

Heidi Hetzer: „Ausruhen kann ich, wenn ich alt bin“

„Ausruhen kann ich, wenn ich alt bin“, so wird die enthusiastische Weltenbummlerin zitiert. Und tatsächlich kann Heidi auf ein sehr bewegtes Leben zurückschauen. Als gelernte Mechanikerin führte sie mehrere Jahre lang ein Berliner Autohaus und machte darüber hinaus auch als Rallyefahrerin von sich reden.

Zu breiter medialer Berühmtheit gelang sie schließlich durch ihre Reisen, die sie in hohem Rentenalter mit ihrem „Hudo“ antrat - einem Hudson Greater Eight. Der Oldtimer war sogar noch ein paar Jahre älter als seine Besitzerin, als die beiden 2014 gemeinsam starteten.

Von da an machte Heidi Hetzer ihrem Namen alle Ehre. So war sie während der letzten Jahre fast ständig unterwegs, „hetzte“ sozusagen stets von A nach B. Die Lust und die Freude am Reisen verlor die Seniorin dabei allerdings nie. Selbst ein Krebsgeschwür, das sie zum Pausieren zwang, konnte Hetzer nicht davon abhalten, ihre Reise kurze Zeit später wieder aufzunehmen. „Sie hat Benzin im Blut“, soll ihr damaliger Arzt das Ganze damals kommentiert haben.

Heidi Hetzer war nicht unterzukriegen

Genauso wenig ließ sich Heidi von anderen unerfreulichen Ereignissen unterkriegen. Pass und Handtasche wurden ihr unterwegs geklaut, eine Autoreparatur kostete sie ein Stück ihres Fingers, und auch einen Backenzahn verlor sie - für Hetzer alles Lappalien.

Zuletzt verbrachte sie noch Weihnachten in Afrika, wo sie wenig später sogar Opfer eines Überfalls wurde. Nach einem kurzen Gerangel mit den Räubern waren diese zwar mit ihren Wertsachen entkommen, Hetzer soll aber keine Verletzungen davon getragen haben.

Tod in ihrem Zuhause

Warum sie nun jedoch völlig überraschend in ihrer Berliner Wohnung verstorben ist, ist allerdings noch unklar.

Was dafür aber feststeht, ist, dass Heidi Hetzer zur Inspirationsquelle für einige geworden sein dürfte. Sie hat gezeigt, dass es nie zu spät ist, das Leben an den Hörnern zu packen und seinen eigenen Weg zu gehen - oder in ihrem Fall eben zu fahren.