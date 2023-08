Schlagerdebüt: Peter Klein hat bald seinen ersten großen Auftritt

Von: Volker Reinert

Teilen

Neuer Lebensabschnitt für Peter Klein nach der Trennung von Iris! Neben seinem RTL-Auftritt bei „Wettkampf in 4 Wänden“ an der Seite von Yvonne Woelke startet er nun seine Karriere als Schlagerstar.

Sandstedt - Große Premiere für Peter Klein (56)! Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) möchte nach den Fremdgehgerüchten mit Yvonne Woelke (41) und der Trennungsschlammschlacht mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) als Schlagerstar durchstarten. Auf Instagram wurde nun sein erster großer Auftritt bekannt gegeben.

Bald auch bei Florian Silbereisen? Peter Klein singt auf Schlagerfestival

Der gelernte Maler und Lackierer Peter Klein äußerte sich erst kürzlich in einem Interview mit bild.de über sein Vorhaben, Schlagerstar zu werden: „Ja, es ist wahr. Ich stehe in Österreich im Studio und werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen.“ Auch für seine zukünftigen Bühnenauftritte hat der 56-Jährige große Pläne: „Wenn meine Songs erscheinen, würde ich gern bei Florian Silbereisen auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen.“

Lichter, Liebe, Legenden: Die schönsten Bilder von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ Fotostrecke ansehen

Seinem großen Traum, auf der Bühne von Florian Silbereisen (42) zu stehen, rückt Peter Klein nun ein klein wenig näher. Zwar wurde ein Auftritt bei dem Schlagersuperstar noch nicht bestätigt, aber dafür ein anderer. Klein wird am Samstag (26. August) neben anderen Größen der Schlagermusik beim „Sandstedter Sommer“ auftreten. Neben ihm werden unter anderem Mickie Krause (53), Tim Toupet (51) und DJ Robin (27) beim „großen Partyschlager Festival“ im niedersächsischen Sandstedt mit von der Partie sein.

Die Gästeliste vom „Sandstedter Sommer - Das große Partyschlager Festival“ am 26. August: Mickie Krause, Tim Toupet, DJ Robin, Peter Klein, Alex Ente, Die 4 lustigen 5, Malin Brandes Tony EYYY, Menderes, Micha von der Rampe, Die Zipfelbuben, Achim Petry und Bierkapitän. (Quelle: Instagram/ sandstedter_sommer)

Peter Klein freut sich auf Schlagerpremiere und kommentiert auf Instagram

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Festivals wurde der angehende Schlagerstar am Samstag (12. August) als Special Guest angekündigt: „Endlich ist es so weit. Die Premiere von Peter Klein auf der Bühne. Lange haben alle auf den ersten Bühnenauftritt von Peter Klein gewartet. Umso stolzer sind wir, dass nun die Premiere von Peter Klein auf der Bühne vom ‚Sandstedter Sommer‘ stattfindet. Er wird seinen allerersten Song präsentieren“.

Auch der Mallorca-Auswanderer hinterließ einen Kommentar unter den Beitrag: „Ich freue mich riesig darauf, bei euch und für euch zu singen...feiert mit mir meine Songpremiere“.

Am Samstag (26. August) kommt es zur großen Schlagerpremiere für Peter Klein. Der Noch-Ehemann von Iris Klein tritt neben Künstlern wie Mickie Krause, Tim Toupet und DJ Robin auf dem „Sandstedter Sommer“-Festival auf. © Screenshots: Instagram/ sandstedter_sommer & Instagram/ peterklein_official

Der angehende Schlagerstar ist aber nicht nur musikalisch unterwegs. An der Seite von Yvonne Woelke ist Peter Klein in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen. Pikant: Eigentlich sollte Iris Klein an der Show teilnehmen. Verwendete Quellen: Instagram/ sandstedter_sommer, bild.de