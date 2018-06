Plädiert er auf nicht schuldig? Weinstein soll sich vor Gericht zu Vorwürfen äußern

Harvey Weinstein vor Gericht in New York City.

Der Filmproduzent Harvey Weinstein soll sich am Dienstag vor Gericht zu den Anschuldigungen gegen ihn äußern. Dem 66-Jährigen wird ein sexuelle Übergrifff vorgeworfen.

New York - Der einstige Hollywoodmogul Harvey Weinstein soll sich am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) vor einem Gericht in New York zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe äußern. Weinsteins Star-Anwalt Ben Brafman hatte vorab angekündigt, dass der frühere Erfolgsproduzent in der Anhörung auf nicht schuldig plädieren werde.

Weinstein war vor anderthalb Wochen wegen einer Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehrs in New York angeklagt worden. Ein Geschworenengremium bestätigte kurz darauf, dass für einen Prozess genügend Beweise gegen den 66-Jährigen vorlägen. Es ist der erste Missbrauchsprozess gegen Weinstein. Die ersten Vorwürfe gegen ihn waren im Oktober laut geworden, mittlerweile werfen ihm mehr als hundert Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen vor.

AFP