Harald Glööckler: „Ich hatte noch nie solche Schmerzen“

Modeschöpfer Harald Glööckler vor einem Ärztehaus in Berlin. © Paul Zinken/dpa

Ein Bandscheibenvorfall hat den Modeschöpfer außer Gefecht gesetzt. „Ich bin nachts im Kreis gelaufen vor Schmerzen“, sagt Harald Glööckler.

Berlin - Modeschöpfer Harald Glööckler (57) hat aus gesundheitlichen Gründen vorerst alle Termine abgesagt und sich in ärztliche Behandlung begeben. „Bei mir wurde ein Bandscheibenvorfall im Nacken festgestellt“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Zwei Nervenwurzeln sind eingeklemmt. Ich hatte noch nie solche Schmerzen.“

Am Wochenende habe er deswegen eine Notfallambulanz aufgesucht. „Ich bin nachts im Kreis gelaufen vor Schmerzen. Ich musste sogar meinen Zwergspaniel Billy King zum Hundesitter geben, weil ich weder mit ihm raus kann, noch überhaupt auch nur klar denken kann.“

Derzeit sei er unter starken Schmerzmitteln und habe auch Spritzen erhalten. „Das MRT habe ich vor Schmerzen kaum ausgehalten. Aber jetzt haben wir den Befund und können das angehen“, sagte Glööckler.

Er habe schon früher einmal einen Bandscheibenvorfall erlitten. „Aber das war nicht so fürchterlich.“ Glööckler wurde in Maulbronn in Baden-Württemberg geboren und lebt in Kirchheim in Rheinland-Pfalz. dpa