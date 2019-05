Drama um „Bachelor“-Kandidatin: Sie entging nur knapp einer Vergewaltigung

Sie wollte sich nur mit Freunden treffen: Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka wurde in Hannover von einem Unbekannten fast vergewaltigt!

Hannover - Es ist der Albtraum jeder Frau: Abends auf offener Straße plötzlich von einem unbekannten Mann gepackt und in eine dunkle Ecke gezogen zu werden. Diese schlimme Erfahrung musste auch Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka (24) machen. Doch sie hatte großes Glück, denn sie schaffte es, noch rechtzeitig das Schlimmste zu verhindern.

„Bachelor“-Kandidatin Lina Kolodochka entging nur knapp Vergewaltigung: „Ich möchte Mut machen“

Gegenüber bild.de schildert die hübsche Blondine, die 2018 an den RTL-Sendungen „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ teilnahm, die böse Tat, die sich Ende Dezember letzten Jahres in Hannover ereignete. Die Russin sei abends auf dem Weg zu Freunden gewesen und habe mit dem Handy telefoniert. Plötzlich soll ein unbekannter Mann neben ihr aufgetaucht sein und sie in eine dunkle Ecke gezogen habe.

„Er kniete auf meinem Brustkorb. Ich schrie: Nimm mein Geld, mein Handy“, erzählt die BWL-Studentin dem Nachrichtenportal. Zum Glück hatten zwei Zeugen die Szene beobachtet, sodass sie Lina zu Hilfe eilen konnten. Sie hielten auch den Mann fest.

Am Montag beginnt in Hannover der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Wie die junge Frau weitererzählte, habe sie dabei nur ein Ziel: „Ich möchte anderen Frauen Mut machen, nicht zu schweigen, wenn ihnen so etwas Furchtbares passiert.“

fm