„Oberflächlich!“: Oliver und Amira Pocher streiten sich wegen Sylvie Meis

Teilen

Oliver und Amira Pocher sind sich in Finanz-Fragen nicht einig: Sie kann Sylvie Meis‘ Vorliebe für Luxus-Handtaschen verstehen, er beleidigt gleich beide Frauen.

Köln – Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind sich oft nicht einig. Die Streitereien des Ehepaars bringen eine gewisse Würze in den gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“. In der neuesten Folge der Audiosendung schien es allerdings von amüsantem Ehe-Gezanke in einen handfesten Streit überzugehen. Das Paar, das bereits zugab, aktuell ein paar Eheprobleme zu haben, stritt sich doch tatsächlich über Sylvie Meis‘ (45) Handtaschen. Bei der Kostenfrage für die Designer-Stücke herrschte eindeutig Uneinigkeit.

Einbruch bei Sylvie Meis: Oliver Pocher hat kein Mitleid, Amira macht das sauer

Erst vor wenigen Tagen wurde bei Sylvie Meis zu Hause in Hamburg eingebrochen, während die Moderatorin im Urlaub war. Die Diebe hatten also genügend Zeit, durch ihre Schränke zu stöbern, und nahmen Schmuck sowie wertvolle Designer-Taschen im Wert von insgesamt 800.000 Euro mit. Diese Nachricht verstörte die Fans einerseits wegen des Einbruchs als solchem, andererseits aber auch wegen der horrenden Preise für die Accessoires.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Oliver Pocher sieht das ähnlich. Auch er kann es überhaupt nicht verstehen und findet die modischen Anschaffungen nutzlos. Immerhin würden Handtaschen doch nicht glücklich machen. „Das ist oberflächlich“, erklärt er im Podcast „Die Pochers!“. Amira sieht das völlig anders. Die 30-Jährige erwidert, dass manche Menschen teure Uhren als Wertanlagen sammeln würden, manche eben Handtaschen. „Nur weil du keine Handtaschen trägst, entscheidest du, ob man welche haben sollte oder nicht. Jeder hat andere Interessen im Leben“, erklärt sie ihrem Ehemann.

Selber schuld: Das sagt Oliver Pocher über den Einbruch bei Sylvie Meis

Oliver Pocher legt aber noch einen drauf und gibt Sylvie Meis prompt auch noch die Schuld an dem Einbruch. Er scheint der Meinung zu sein, dass die Moderatorin und Influencerin die Diebe quasi eingeladen habe, indem sie die Taschen im Netz zeigte: „Das ist doch selten dämlich. Da darf man sich nicht wundern, wenn die dann irgendwann mal weg sind.“

Bei Amira und Oliver Pocher wird hier und da auch mal gestritten – Auslöser war diesmal Sylvie Meis © Future Image/Eventpress/Imago

Amira Pocher ist auch hier ganz anderer Meinung als ihr Gatte: „Das kannst du doch so nicht sagen!“ Recht hat sie wohl, schließlich sind „Schuld“ am Ende immer noch die Einbrecher. Ihr Mann nutzt die Gelegenheit aber auch noch, um loszuwerden, dass sie nur deshalb auf Sylvies Meis‘ Seite sei, „weil du dir jetzt die Taschen leisten kannst. Vor fünf, sechs Jahren wäre es dir egal gewesen.“ Autsch. Gleich zwei Frauen auf einmal beleidigt … Der Comedian ist dafür bekannt, bewusst auch Grenzen zu überschreiten: Zuletzt leistete sich Oliver Pocher einen streitbaren Witz über Rammstein-Sänger Till Lindemann (60). Verwendete Quellen: „Die Pochers!“-Podcast