Pete Davidsons Auftritt bei „Keeping Up with the Kardashian“ sorgte für ganz schön viel Aufsehen

Kim Kardashian und Pete Davidson gemeinsam auf der Met Gala 2022 in New York. © Doug Peters/PA Images/IMAGO

Kim Kardashian und Pete Davidson scheuen sich nicht mehr davor, private Einblicke in ihre Beziehung zu geben – und die sind teilweise ganz schön sexy.

Bei „Saturday Night Life“ hat alles angefangen: Dort haben sich Instagram-Ikone Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson kennen- und liebengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Auf Instagram gibt Kim immer mehr Einblicke in ihre Beziehung, sogar in ihrer Reality TV-Show hatte Pete nun sein Debüt. Und das hat vor allem wegen einer expliziten Szene für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Stichwort: Füße.

BuzzFeed.de hat die ganze Story zu Pete Davidsons erstem Auftritt bei „Keeping Up with the Kardashians“.