Vorbild Gzuz: Sinneswandel bei Hamburger Gangster-Rapper?

Die Hamburger Rapper von der 187 Strassenbande sind bekannt für ihre Eskapaden. Diffamierungen und Gesetzeswidrigkeiten finden sich nicht nur in der Musik. Nun die Kehrtwende: Mitglied Gzuz glänzt durch tadelloses Verhalten.

Hamburg – Was los, Gzuz*? Eine Frage, die sich aktuell wohl nicht nur Fans des Hamburger Deutschrappers stellen. Das 187 Strassenbande-Mitglied ist kein Kind von Traurigkeit und macht immer wieder von sich reden. Zumeist in einem negativen Zusammenhang, wohlgemerkt. Doch diese Tage scheinen der Vergangenheit anzugehören.

Der in Hamburg* oft als „Skandalnudel“ und „Rüpel-Rapper“ bezeichnete Gzuz, eher weniger als Verfechter von Recht und Ordnung bekannt, kann sich in Sachen Maskenpflicht nichts vorwerfen lassen. In einem Instagram-Beitrag zeigt sich der Hamburger mit einem Mund-Nasen-Schutz ... und Gzuz sich überraschend vorbildlich und gesetzestreu, berichtet 24hamburg.de*.

