GZSZ-Star Sila Sahins Baby-Drama im Flugzeug: „Dann ging alles sehr schnell“

Schock für Schauspielerin Sila Sahin: Der GZSZ-Star hat auf einem Flug nach Bergen plötzlich heftige Wehen im Flugzeug bekommen. Und „dann ging alles sehr schnell“, schreibt sie auf Instagram.

Bergen - GZSZ-Star Sila Sahin (32) und der Fußballer Samuel Radlinger (25) erwarten in Kürze ihr erstes Kind. Die Schauspielerin ist inzwischen im achten Monat schwanger, ein paar Wochen sollte sich das Baby idealerweise also noch mit der Geburt gedulden. Doch nun wäre ihr ein Flug in ihre neue Heimat Bergen fast zum Verhängnis geworden.

Wie die 32-Jährige auf Instagram berichtet, hätte sie nach rund 20 Minuten Flugzeit plötzlich „krasse Wehen im Flieger bekommen und dann ging alles sehr schnell ich konnte nichts dagegen tun“. Mit an Bord Ehemann Radlinger und Sahins Mutter.

Einem glücklichen Zufall habe es die Hochschwangere zu verdanken gehabt, dass eine Hebamme mit an Bord war. „Eigentlich kenne ich das nur ausm Film“, schildert die Schauspielerin in ihrem Post. Die „wunderbare Hebamme“, so Sahins Worte, tastete die werdende Mama ab und betreute sie mit Atemübungen. „Das Baby lag schräg und drehte sich am Ende Richtung Ausgang. Eigentlich super ... nur nicht im Flieger“, schreibt der GZSZ-Star. Ganz offensichtlich war die Situation brenzlig, die Hebamme hätte sich sogar bereits Gummihandschuhe angezogen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sei ihrem Ehemann das Lachen vergangen, und auch Sahins Mutter befand sich angesichts der Extremsituation im Ausnahmezustand, so die Schilderungen. “Sila, also das hätte ich jetzt nicht von Dir erwartet .. so habe ich dich nicht erzogen, du kannst doch nicht im Flieger entbinden“, wird sie von ihrer Tochter zitiert. „Ich musste trotz der Umstände dabei lachen, sie stand völlig neben sich und ist dabei wieder fast in Ohnmacht gefallen“.

Am Ende sei alles nochmal gut gegangen, schreibt die 25-Jährige weiter. Nach der Landung sei sie eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus geblieben. Dort habe sich herausgestellt, dass sie auch noch einen Nierenstein bei dem Vorfall verloren habe. „Jeder, der das mal hatte, weiß wie schmerzhaft das ist“, so Sahin. „Eine verrückte Nacht. Baby ist noch nicht da! Wir warten und hoffen, dass es sich noch Zeit lässt. Ich bleibe nun in Bergen. Nochmal gut gegangen“, so das Ende der filmreifen Geschichte.

Leichtsinn will sich die werdende Mama übrigens nicht nachsagen lassen. „Ich war einen Tag zuvor bei meinem Frauenarzt, und er hatte mich untersucht und es war alles fein, und ich durfte wie immer fliegen“, kommt sie potentiellen Kritikern gleich mal zuvor.

Geschlecht bleibt ein Geheimnis

Das Geschlecht ihres Nachwuchses wollen die Eltern übrigens nicht verraten. Vor kurzem hat allerdings RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (54) mit einem Instagram-Post für Gerüchte gesorgt. Unter einem von Sila Sahin geposteten Bild kommentierte die Moderatorin sieben blaue Herzchen (die Farben werden übrigens nur in der mobilen App dargestellt) und schürte damit Spekulationen, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handeln könnte. Die Fans reagieren auf Ludowigs Kommentar und schreiben unter das Foto: „blaue Herzchen?? Weiß da jemand das Geschlecht?“

Bei diesem Post hatte Frauke Ludowig ihren vielsagenden Kommentar hinterlassen.

