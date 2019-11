Gülcan Kamps so freizügig wie noch nie: „Gehört sich nicht!“

Sie war eines der bekanntesten Gesichter des Musiksenders VIVA. Nun hat sich Gülcan Kamps freizügig wie nie gezeigt - und das hat einen Grund.

Die ehemalige TV-Moderatorin und Schauspielerin Gülcan Kamps zeigt sich freizügig wie nie.

zeigt sich freizügig wie nie. Die 37-Jährige begeistert ihre Fans mit einem Bikini-Foto.

Kamps verknüpft das Foto mit einer Botschaft.

Gülcan Kamps war ein TV-Star der frühen 2000er-Jahre

Beim VIVA startete Gülcan Kamps ihre Karriere. Später versuchte sie sich auch als Schauspielerin. Die attraktive TV-Frau heiratete 2007 Sebastian Kamps, Sohn des bekannten Bäckerei-Gründers. Die Hochzeit wurde ein Fernsehereignis mitsamt einer Live-Übertragung der Trauung auf ProSieben. Gülcan Kamps polarisierte nicht erst mit diesem Format die Zuschauer: Viele junge Zuschauer bewunderten die frechen Sprüche der Moderatorin, andere waren von der Quasselstrippe schnell genervt.

Mittlerweile ist die 37-Jährige nicht mehr oft im Fernsehen und lebt abgeschiedener auf Mallorca. Über Instagram hält der ehemalige Teenie-Star und Männertraum ihre Fans aber noch regelmäßig auf dem Laufenden, was sich in ihrem Promi-Leben so ereignet.

So viel Haut wie nie: Gülcan Kamps postet Bikini-Foto

Nun beglückte der Star der frühen 2000er-Jahre ihre rund 50.000 Followern mit einem freizügigen Foto. Zwar hatte sich Gülcan Kamps bereits mal für das Männermagazin Maxim erotisch fotografieren lassen - sie posierte unter anderem nur spärlich verhüllt durch ein Nachthemd auf einem Bett - doch so viel Haut wie jetzt gab es von ihr noch nie zu sehen! Nur in einem Bikini gekleidet posiert sie vor einem Fenster. Mit einer Hand berührt sie wie die sündige biblische Eva einen Apfel.

Gülcan Kamps macht diese Freizügigkeit auch selbst zum Thema. Sie schreibt auf ihrer Instagram-Seite: „Ich habe (genauso wie ihr) viele Strand-, Pool- und Bikinibilder, aber nie eines davon gepostet, obwohl ich es oft wollte. Da kamen mir Gedanken wie: Das kannst du nicht machen, Gülcan! Das konnte ich mir auch nicht genau erklären, außer: Das gehört sich nicht.“

Gülcan Kamps mit intimen Geständnis

Gülcan Kamps: „Es ist viel mehr als ein Bikini-Foto“

Nun traute sie sich doch - und verbindet das mit einer Botschaft an ihre (weiblichen) Fans: Sie predige doch sonst immer die Botschaft, dass man sich selbst lieben solle. Darum habe sie dieses Bild auch nicht bearbeitet: „Keine Megafilter, keine Fake-Haare, keine Lashes, keine künstlichen Nägel, nichts weggeklebt, nichts gepusht“. Lediglich Lipgloss und Wimperntusche habe sie benutzt.

Gülcan Kamps schreibt weiter: „Es ist für mich viel mehr als ein Bikini-Foto. Liebe Frauen, so sehen Bilder aus, wenn sie 100% echt sind. Wenn du dich gesund ernährst, viel bewegst und auf deine mentale Gesundheit achtest. Es ist ein ganz natürliches Bild von einer ganz natürlichen Frau. So wie von Millionen anderen Frauen.“

Männer wollen mehr solcher Bilder von Gülcan Kamps sehen: „Gerne Nachschlag!“

Für diese eindringliche Botschaft gibt es natürlich viel virtuellen Beifall von der Community. Und der Wunsch nach mehr Freizügigkeit: “Da ist uns bisher ja einiges entgangen... also gerne solche Bilder posten!“ Ein anderer Mann sieht es ähnlich: „Gerne Nachschlag!“ Auch sonst wird die TV-Berühmtheit mit Komplimenten überschüttet.

