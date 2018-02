Helene Fischer sagt Konzerte überraschend ab: „Bin nicht unverwundbar“

Die Fans von Helene Fischer sind in großer Sorge: Ganz überraschend mussten zwei Konzerte am Dienstag und am Mittwoch abgesagt werden.

Die Fans von Helene Fischer sind in großer Sorge: Ganz überraschend mussten zwei Konzerte am Dienstag und am Mittwoch abgesagt werden. Nun meldete sie sich selbst zu Wort.

Wegen eines akuten Atemweg-Infekts hat die Schlagersängerin Helene Fischer (33) ihre geplanten Konzerte am Dienstag und Mittwoch in Berlin abgesagt. Man versuche, Ersatztermine zu finden, teilte Fischer auf Facebook mit. Die Auftritte am Freitag, Samstag und Sonntag in der Mercedes-Benz-Arena sollen jedoch stattfinden, wie es zunächst hieß. Vom 6. bis 11. Februar hatte die mit dem Hit „Atemlos“ zum deutschen Superstar gewordene Fischer einen Konzert-Marathon in Berlin geplant.

Pünktlich zur geplanten Anfangszeit am Dienstagabend um 20 Uhr postete Helene Fischer bei Facebook ihr Bedauern, nicht auf der Bühne stehen zu können. Das sei für sie „als Vollblut-Musikerin der größte Schmerz“.

Sie schrieb: „Das macht mich fertig. Ich habe mir einen Infekt in den oberen Atemwegen eingefangen und so zwingt mich dieser Infekt in die Knie und das Leben beweist mir aufs Neue: ich bin nicht unverwundbar! (Auch wenn ich es gerne wäre... Da kommen meine russischen Wurzeln durch: nicht so zimperlich sein, einfach die Maschine ölen und weiter geht's...) Nein, jetzt heißt es für mich: auftanken, die Akkus aufladen und meinen Fokus auf die Gesundheit legen.“

Erst kürzlich sorgte Helene für Aufsehen, als sie eine irre Wette mit Sophia Thomalla einging. Wir haben darüber berichtet.

dpa