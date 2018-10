Zu viel zu sehen? GNTM-Kandidatin postet heiße Bilder auf Instagram - Fans sind genervt

Bei GNTM stieg Greta freiwillig aus - doch während ihrer Zeit in der Model-Show sammelte die junge Frau viele Fans. Allerdings eckt Greta mit ihrer frivolen Art mächtig an.

Hamburg - Gab es in der zwölften Staffel von Germany‘s Next Topmodel (GNTM) Streit und Zickenkrieg, war sie meistens nicht weit entfernt: Kandidatin Greta, die ihre Kontrahentinnen gerne belehrte und zurechtwies, nur, um dann Mitte der Staffel die Reißleine zu ziehen und freiwillig auszusteigen. Was blieb, war Platz 14 für Greta - und zumindest ein wenig Fame auf Instagram. Immerhin hat Greta inzwischen mehr als 227.000 Follower, denen sie regelmäßig Einblick in ihr Model-Leben gewährt. Und immer wieder auch andere Einblicke. Tiefe Einblicke. Mit recht viel Haut und recht wenig Stoff.

Erst Mitte Oktober postete die junge Frau ein Bild von sich in einem schwarzen, schulterfreien Crop-Top - und das zeigt in Sachen Underboob mehr, als mancher von Gretas Followern sehen mag. „Auf diesen Trends mit den Underboobs stehe ich irgendwie nicht“, kommentierte zum Beispiel eine Userin. Ein anderer Follower fand: „Nicht meins, sorry.“ Und ein weiterer User brachte es so für sich auf den Punkt: „Süße, Du bist hübsch genug. Überlass‘ manches der Fantasie.“

Greta von GNTM zeigt freizügiges Foto - Fan: „Was ist nur aus Dir geworden?“

Für einige Fans ist schwer nachvollziehbar, wie aus der scheinbar braven GNTM-Kandidatin von einst ein so freizügiges Insta-Girl werden konnte. „Baaah, früher warst Du meine Lieblingskandidatin. Doch jetzt?“, stellte ein User seine gewandelte Meinung über Greta dar. Ein anderer Fan meckerte: „Was ist nur aus Dir geworden?“

Fan an GNTM-Kandidatin Greta: „Was bist du bitte für nen Vorbild?“

Es ist nicht das erste Mal, dass Greta mit einem freizügigen Foto bei ihren Fans aneckt. Mitte August hatte das Model ein besonders stoffarmes Bild von sich gepostet. Zu sehen ist Gretas Rückseite, das Hinterteil p(r)ominent der Kamera zugewandt. Sie steht vor einem Spiegel, nur ein „Censored“-Schild (“zensiert“) verdeckt das Nötigste des Popos.

„Oh mein Gott Greta, was machst Du bloß?“, hinterfragte ein User das Bild. Ein anderer wurde etwas deutlicher: „Was bist du bitte für nen Vorbild? Naja, Du tust ja mittlerweile auch alles, um irgendwie interessant zu bleiben. Aber hey - negative Schlagzeilen sind auch Schlagzeilen, nicht wahr? Das Bild ist einfach nur peinlich. Ich dachte immer, Du willst ein professionelles Model sein und keine professionelle Prostituierte.“

Greta von GNTM kassiert nach Popo-Bild heftige Kritik

Auf das Thema Vorbildfunktion sprangen auch andere User auf: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf Instagram sehr viele Leute sind, die so ein Foto nicht unbedingt sehen wollen. Davon abgesehen ist Instagram ab zwölf (Jahre, Anm. d. Red.). Wer weiß, was in den Köpfen von zwölfjährigen Kindern abgeht. Die wissen nämlich nicht, was richtig und falsch ist. Meiner Meinung nach haben solche freizügigen Fotos nichts im Internet zu suchen.“

Greta selbst scheinen die kritischen Kommentare zu ihren heißen Fotos recht egal zu sein - sie postet weiterhin Bilder ihres Model-Körpers. Und eins ist unbestreitbar: Wer sich scheinbar so wohl in seiner Haut fühlt, darf die auch zeigen.

Greta ist nicht die einzige ehemalige GNTM-Kandidatin, die durch ihre freizügigen Bilder auf Instagram auffällt. Auch Carina Zavline - die übrigens in der gleichen Staffel wir Greta war - beglückt ihre Fans mit viel nackter Haut. Ob das Model-Mama Heidi Klum gefällt? Darüber ist nichts bekannt. Aber Heidi Klum ist ja selbst kein Kind von Traurigkeit und postet regelmäßig freizügige Bilder.