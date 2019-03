GNTM-Kandidatin schockt mit Liebes-Aus: "Das war zu viel"

Greta nahm an der 12. Staffel von GNTM teil.

2017 verließ sie die Model-Show, weil sie ihren Freund zu sehr vermisste. Und dabei galt die 23-Jährige als eine der stärksten Kandidatinnen. Jetzt ist Greta Fraeser wieder Single.

Hamburg - Aus und vorbei. Für die Liebesgeschichte, die vor zwei Jahren viele GNTM-Zuschauerinnen berührt hatte, gibt es doch kein Happy End. Denn: Greta Fraeser und ihr Lukas haben sich getrennt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Greta Fraeser: Liebes-Aus für GNTM-Kandidatin - Für ihn verließ sie die Show

Für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern können: Greta galt 2017 als eine der Favoritinnen in der Model-Show von Heidi Klum. Damals konnte sich die heute 23-Jährige schnell zu einer der stärksten Kandidatinnen entwickeln und wurde stets von Model-Mama Heidi Klum gelobt. Jedoch schockte die Hamburgerin plötzlich alle ihre Fans - und Heidi selbst - mit einer überraschenden Entscheidung: Aus Sehnsucht nach ihrem Freund Lukas verließ sie nach nur einigen Wochen die Fernsehshow.

Liebes-Aus für Ex-GNTM-Kandidatin Greta Fraeser: "Das war zu viel"

Jetzt hat Greta bekannt geben, wieder solo zu sein. In einem ehrlichen Interview mit bild.de erklärt die hübsche Brünette die Gründe für das Liebes-Aus nach drei Jahren Beziehung: „Wir haben sehr aneinander geklebt und nichts alleine machen wollen. Das war zu viel.“ Und jedoch habe sie die Unterstützung ihres Freundes sehr geschätzt: „Er war mein Fels in der Brandung. Die Wellen kommen jetzt alle auf mich alleine zu.“

Ex-GNTM-Kanditatin Greta Fraeser: Hat sich ihr Ausstieg bei Heidi Klums Show gelohnt?

Eine Frage bleibt: Hat sich der Früh-Ausstieg aus der ProSieben-Show für Greta gelohnt? Zwar ist sie nicht Germany´s Next Top Model geworden, doch eine erfolgreiche Model-Karriere konnte die 23-Jährige schon starten. Auf Instagram postet die Laufstegschönheit regelmäßig Bilder aus Shooting mit mehreren berühmten Labels. Außerdem wird die Hamburgerin laut eigenen Aussagen bald nach Los Angeles ziehen, um dort als Model zu arbeiten.

Model Greta Fraeser: Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen

Schließen diese Pläne ein Liebes-Comeback für das Paar aus? Greta scheint da eine positive Meinung zu haben: „Ich liebe ihn immer noch – und wer weiß, was in ein paar Jahren ist“. Fakt ist: Lukas ist schon aus der gemeinsamen Wohnung in Hamburg ausgezogen, während Greta die Koffer für Los Angeles packt. Dieser Liebestraum wird auf jeden Fall noch einige Zeit warten müssen.

