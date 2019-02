Grammys: Dieser Rapper sahnt Preis für besten Song des Jahres ab

In Los Angeles hat in der Nacht auf Montag die Grammy-Verleihung stattgefunden. Ein Rapper gewann die Auszeichnung für den besten Song - doch annehmen konnte er den Preis nicht persönlich.

Los Angeles - Der Rapper Childish Gambino ist mit dem Grammy für den besten Song des Jahres ausgezeichnet worden. Den US-Musikpreis bekam er am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles für sein politisch aufgeladenes Stück "This Is America" verliehen. Mit dem Preis für den Song des Jahres wird die Leistung des Komponisten geehrt - es handelt sich um einen der begehrtesten der insgesamt 84 Grammys.

"This Is America" ist stilistisch ein Mix aus Gospel und Trap, inhaltlich setzen sich der Song und das dazugehörige Video mit Rassismus und Schusswaffengewalt in den USA auseinander. Auch für den Clip wurde Childish Gambino geehrt - mit dem Preis für das beste Musikvideo des Jahres. Das Video wurde bereits fast 500 Millionen Mal auf der Onlineplattform YouTube angeklickt.

Childish Gambino - das Rap-Pseudonym des Schauspielers Donald Glover - war allerdings bei der Grammy-Show nicht anwesend. Es war möglicherweise ein Zeichen für die schwierige Beziehung zwischen den Grammy-Veranstaltern und der Rap- und Hip-Hop-Szene, die sich in der Vergangenheit bei den Preisvergaben nicht genügend berücksichtigt fühlte.

+ Ludwig Göransson nahm den Grammy für Childish Gambino an. © AFP / ROBYN BECK

Country-Star Kacey Musgraves gewinnt Grammy für bestes Album

Die Country-Sängerin Kacey Musgraves ist mit dem Grammy für das beste Album des Jahres geehrt worden. Die 30-Jährige setzte sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit ihrem Werk "Golden Hour" gegen so starke Konkurrenten wie die Rapper Drake, Kendrick Lamar und Cardi B sowie die R&B-Sängerin Janelle Monáe durch.

Musgraves überschreitet in ihrem von der Kritik gepriesenen Album die Grenzen des Country-Genres und verbindet es mit Elementen der psychedelischen Musik. Sie gewann insgesamt vier Grammys. Ausgezeichnet wurde sie auch in der Country-Sparte für die beste Solo-Darbietung, den besten Song und das beste Album.

+ Kacey Musgraves nimmt die Auszeichnung für das Beste Album des Jahres für "Golden Hour" entgegen. © dpa / Matt Sayles

Grammy-Verleihung: Dua Lipa ist beste Newcomerin

Die britische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa ist mit dem Grammy für den besten Nachwuchskünstler geehrt worden. Die 23-Jährige setzte sich unter anderen gegen die ebenfalls aus London kommende Sängerin Jorja Smith und die kalifornische R&B-Sensation H.E.R. durch.

Dua Lipa begann ihre musikalische Karriere im Alter von 14 Jahren und schaffte 2016 mit ihrem Welthit "Hotter Than Hell" den Durchbruch, danach folgte mit "Blow Your Mind (Mwah)" ein weiterer großer Erfolg. Dua Lipas Eltern sind aus dem Kosovo. Ihr Vater war dort Sänger in einer Rockband.

Unterdessen hat Ariana Grandes kurzfristige Absage ihres Auftritts bei der Grammy-Verleihung für Diskussionen und Kritik an der Sängerin gesorgt.

afp