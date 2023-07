„Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke über Beziehungsstatus: „Es gibt angenehmere Sachen“

Von: Volker Reinert

Teilen

Die Spannung steigt. „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke steht nach der Trennung von Steff Jerkel vor der alleinigen Eröffnung ihres „Tiki Beach“-Restaurants. Wird alles gut gehen?

Cala Ratjada – Nach 24 Jahren gemeinsamen Jahren der Schock für viele „Goodbye Deutschland“-Fans. Die Auswanderer Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (52) haben sich nach 24 gemeinsamen Jahren getrennt. Das gab das einstige Paar im November 2022 bekannt.

In der neuen Folge der VOX-Sendung am Montag (3. Juli 2023) wird die gebürtige Brandenburgerin bei der Eröffnung ihres Restaurants begleitet. Das Ex-Pärchen war nicht nur privat ein Team, sondern auch geschäftlich. So haben sie mehrere gastronomische Betriebe auf der spanischen Insel eröffnet. Nun folgt der Alleingang für Jerofke. Denn: Jerkel eröffnet 300 Meter Luftlinie von ihrem Restaurant sein eigenes Lokal.

Aufregung und Chaos bei „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke vor der Eröffnung

Kurz vor der Eröffnung scheint bei der 47-Jährigen alles schief zu laufen. Zunächst fehlen zwei Mitarbeiter und auch die Lieferanten lassen auf sich warten. Dinge, um die sich in der Vergangenheit Steff Jerkel gekümmert hat. Für Jerofke ein Moment, in dem sie sich eingestehen muss, ihren ehemaligen Partner zu vermissen. „Daher muss mein Team so gut funktionieren wie nie“, zeigt sich die Mallorca-Auswanderin dennoch zuversichtlich.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Eine Sache beschäftigt die Mutter einer vierjährigen Tochter kurz vor der Eröffnung aber doch: Was werden die Gäste wissen wollen? „Kommt Steff noch?“, grübelt sie. Jerkel ist allerdings in ein ganz neues Projekt eingespannt. So eröffnet er eine eigene Sportbar. Doch so richtig rund läuft es bei dem Bau der Sportbar nicht: „Es ist wirklich eine Katastrophe hier mit den Handwerkern. Dieses Jahr wird es daher wohl nicht mehr mit dem Opening meines neuen Lokals“, so der TV-Star gegenüber der Mallorca-Zeitung im Juni 2023.

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Peggy Jerofke hat Angst über Beziehungsstatus ausgefragt zu werden

Neben der Aufregung, ob die Eröffnung ihres Restaurants denn gut über die Bühne geht, beschäftigt die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin eine Sache enorm: unangenehme Fragen zu ihrem Beziehungsstatus. Doch alle Sorge war umsonst. Die Gäste fragen die 47-Jährige nicht über ihr Privatleben aus. So sagt eine Besucherin: „Ja, man ist schon neugierig, aber Privatsphäre ist Privatsphäre.“

Die Restaurantbesitzerin freut sich, nicht über ihr Liebesleben ausgequetscht zu werden: „Es muss auch nicht immer ins Detail gehen, weil es ist natürlich auch trotz alledem nicht so eine Sache, die man sich im Leben gewünscht hat. Und wenn man das dann zum Beispiel immer wieder erzählen muss, dann gibt es angenehmere Sachen und das finde ich toll, wenn die Leute das dann auch respektieren.“

Jerofke und Jerkel kommen gut miteinander aus

Jerofke und Jerkel, die eine vierjährige Tochter namens Josephine haben, halten insbesondere für sie auch weiterhin zusammen. Nach dem Tod der Familienhündin überrascht das einstige TV-Paar ihre Tochter mit einer Hündin aus einem Tierheim. Für Peggy und Steff ein so besonderer Moment, dass sie sich in die Arme fallen.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel halten trotz Trennung zueinander. Dennoch wagen beide „Goodbye Deutschland“-Stars den alleinigen Schritt als Lokalbesitzer. © Screenshot/ RTL+

Viele Fans der beiden hoffen weiterhin auf ein Liebescomeback. Steff Jerkel hat den wahren Trennungsgrund von Peggy vor einigen Wochen verraten. Ob das Paar wieder zueinander findet, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: RTL+, Mallorca Zeitung