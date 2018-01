Golden Globes: Bester fremdsprachiger Film geht an deutschen Thriller

Die Auszeichnung für den besten fremdsprachigen Film bei den Golden Globes ging an einen deutschen Thriller. Diane Kruger spielt die Hauptrolle in Regisseur Fatih Akins Film.

Los Angeles - Der deutsche Thriller "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin ist mit dem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet worden. In Akins an die NSU-Morde angelehntem Rachethriller spielt die Schauspielerin Diane Kruger die Hauptrolle. Im vergangenen Jahr war Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert worden, bei der Verleihung aber leer ausgegangen. Hollywoodstar Kruger spielt in dem Thriller "Aus dem Nichts" eine Frau, deren kurdischstämmiger Mann und Sohn von Neonazis ermordet werden. Kruger war dafür bereits beim Filmfestival in Cannes im vergangenen Jahr zur besten Darstellerin gekürt worden. Der Film ist auch im Rennen für eine Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film.

afp