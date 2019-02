GNTM-Zweite Rebecca Mir postet Bikini-Bild

Rebecca Mir teilt ihr Leben gerne mit ihren Fans auf Instagram. Aus ihrem Hawaii-Urlaub schickte die taff-Moderatorin jetzt heiße Urlaubsgrüße.

Die ehemalige Zweite von „Germany‘s Next Topmodel“, Rebecca Mir (27) ließ es sich die vergangenen Wochen richtig gut gehen. Während die 14. Staffel von GNTM mit krassen Veränderungen in den Startlöchern steht, spannte das Model mit ihrem Mann Massimo Sinato (38) auf Hawaii so richtig aus. Dabei dachte die 27-Jährige natürlich auch an ihre Fans und postete regelmäßig freizügige Urlaubsgrüße auf Instagram.

Rebecca Mir freizügig im Bikini: Ihre Fans sind überwältigt

Die ehemalige „Let‘s Dance“-Kandidatin zeigte in dem Bild ihre gesamte Modelerfahrung und ließ keine Wünsche offen. Im Bikini setzte sie sich perfekt in Szene. Die 27-Jährige liegt auf dem Bauch im Sand und wird von einer Welle überspült. Ihr nasses und zersaustes Haar fällt ihr ins Gesicht. Dabei schaut Rebecca Mir verführerisch in die Kamera und lässt die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Das Bild untertitelte sie mit „Gestranded“ und tatsächlich erinnert die taff-Moderatorin etwas an eine gestrandete Meerjungfrau.

Die Reaktionen sprechen eine eindeutige Sprache. „Oh mein Gott! Traumhaft“ oder „Meine verträumte Traumfrau. Verführerisch schön und natürlich“, kommen ihre Follower gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Ein Fan des Models geht sogar soweit, dass er Rebecca Mir als „Göttin, die soeben den Fluten entstiegen ist“ bezeichnet.

Das wars noch nicht: Rebecca Mir hat noch mehr zu bieten

Doch es war nicht der einzige heiße Post, mit dem die hübsche Badenixe ihre Fans beglückte. Neben weiteren Bikini-Bildern am Meer und sinnlichen Pärchen-Fotos mit ihrem Mann, zeigte sich Rebecca Mir auf diesem Bild sogar komplett nackt.

