Ex-GNTM-Juror Wolfgang Joop eiskalt: "Eine weint immer" 

Ex-GNTM-Juror Wolfang Joop ist immer noch für viele Model-Kandidatinnen ein Ansprechpartner, wenn sie Sorgen haben. Mit diesen Worten hätte aber niemand gerechnet.

GNTM-Kandidatin Mareike verlässt freiwillig die Model-Show

verlässt freiwillig die Model-Show Wolfgang Joop reagiert auf den Abschied mit eiskalten Worten

reagiert auf den Abschied mit eiskalten Worten Auch Model-MamaHeidi Klum ist nicht überrascht was jetzt kommt

Berlin - Kaum zurück in der Heimat und schon spielt die Gefühlswelt verrückt bei den GNTM-Kandidatinnen. In der achten Folge schickte Heidi Klum ihre „Meeedchen“ in die Hauptstadt auf Job-Jagd*. Denn „ein Model ohne Job ist kein Model." Die Nachwuchsmodel s waren bei Castings von Marcel Ostertag, Anja Gockel und Wolfgang Joop eingeladen. Der Ex-Juror sah sich Heidis diesjährige Kandidatinnen* natürlich ganz genau an und machte eine harte Aussage. Obwohl Joop bei GNTM* nur noch als Designer dabei ist, fungiert er dennoch als Ansprechpartner für die jungen Frauen.

GNTM: Mareike sucht Wolfgang Joops Rat - damit hätte sie aber nicht gerechnet

Wie eine Kandidatin feststellte, ist die tätowierte Topmodel-Anwärterin Mareike* schon seit einigen Tagen nicht mehr die Mareike die sie mal war. Die junge Frau wirkte zunehmend verschlossener und strahlte nicht mehr wie sonst voller guter Laune und Freude. Ein Grund dafür könnte ihr Heimweh gewesen sein. Dass Mareike ausgerechnet in der Woche in der sie auf Jobsuche in ihrer Heimatstadt ist, die Show verlässt, könnte dafür sprechen.

Als die Kandidatinnen sich bei Wolfgang Joop zum Casting vorstellen bricht es aus Mareike heraus. Hilfesuchend geht sie zu dem beliebten Ex-Juror und fragt ihn nach Rat. Dieser stellt jedoch erstmal fest: „Das hättest du dir vorher überlegen können! Eine weint immer!“. So eiskalt das auch klingt, ganz so hart meinte Joop es dann doch nicht. Tröstend nimmt er Mareike in den Arm und wahrscheinlich tröstet er auch ein wenig sich selbst, denn wie er bei seiner Entscheidung hinzufügt, findet er es sehr schade, dass Mareike die Show verlässt. Er findet Mareike wunderschön, die nimmt das Kompliment schüchtern an. Lijana* steht neben ihr und schaut erstmal verdutzt, die dachte nämlich das Kompliment wär für sie bestimmt gewesen und hat sich schon gefreut.

Mareike verlässt GNTM mit Kompliment von Joop

Mit seiner harten Aussage überraschte Wolfgang Joop zwar die Fans, viele kennen ihn nicht so eiskalt, aber recht behält er trotzdem. Auch Gast-Jurorin Nikeata Thompson* stellt klar, dass das Model-Business eins der härtesten ist und Heidi Klum* wundert sich darüber warum ihre „Meeedchen“ das erst jetzt feststellen und der Zickenkrieg noch nicht viel früher begonnen hat. Aber dafür geht der jetzt richtig los. Während alle sich von Mareike verabschieden muss Maribel* zu ihrem Beauty-Termin. Vor allem Lijana ist über dieses respektlose Verhalten entsetzt, obwohl sie im Backstage-Interview sagt, dass Mareikes Abscheid gut für sie ist, denn diese sei ihre härteste Konkurrentin. Mareike bekommt den Streit, der dann zwischen allen Mädels losbricht gar nicht mehr mit, sie ist glücklich für all die tollen Momente und Erfahrungen bei GNTM*, für die wunderschönen Mädchen die sie kennenlernen durfte und freut sich auf Zuhause.

